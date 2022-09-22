Власти ФРГ могут национализировать бывшую дочку "Газпрома"

Возможная национализация Sefe должна помочь лейпцигскому импортеру газа компании VNG, поддавшей заявку на господдержку в связи с непомерными расходами, вызванными необходимость покупать газ на рынке.

Помимо национализации крупнейшего в Германии импортера газа - компании Uniper - федеральное правительство может также передать в государственную собственность бывшее дочернее предприятие российского газового монополиста Gazprom Germania, которое с июня 2022 года передано в управление Федеральному агентству по сетям (BNetzA). Об этом в четверг, 22 сентября, сообщает журнал Der Spiegel без указания источников.

Национализация Gazprom Germania, получившего после перехода под управление BNetzA, название Securing Energy for Europe (Sefe) может быть осуществлена "в контексте спасения лейпцигского импортера газа компании VNG", указывает издание. VNG получала газ из России через бывшую дочку "Газпрома". По информации Der Spiegel, необходимость приобретения газа для обслуживания своих контрактов на других рынках, связанная с тем, что Россия прекратила поставлять энергоносители в Германию, обходится компании в десятки миллионов евро каждый день. В настоящее время эти расходы несет Sefe.

В начале сентября VNG подала заявку на государственную поддержку. Согласно публикации Der Spiegel, возможная национализация Sefe также должно поддержать компанию из Лейпцига.

На вопрос агентства AFP представитель министерства экономики ФРГ сообщила, что в федеральном правительстве ведутся переговоры о будущем Sefe, отказавшись представить какие-либо дополнительные подробности. Вопрос о возможной национализации Sefe обсуждался уже в июне, но тогда федеральное правительство отказалось от такого шага. Срок управления компанией со стороны Федерального агентства по сетям истекает в сентябре.

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