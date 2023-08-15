Владимир Квачков оштрафован за "дискредитацию армии"

Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков оштрафован на 40 тысяч рублей. Административное дело против cоратника экс-"министра обороны" ДНР Игоря Стрелкова возбудили из-за трех постов в соцсети.

Тверской районный суд Москвы оштрафовал отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова на 40 тысяч рублей по административному делу о "дискредитации" российской армии, сообщил правозащитный проект "Медиазона" во вторник, 15 августа.

Поводом для дела против Квачкова стали три поста в "Одноклассниках". Сам Квачков утверждал, что не имеет отношения к группе, где эти посты были опубликованы. По его словам, он вообще не пользуется соцсетями.

Квачков назвал виновным Путина

Как сообщает "Медиазона", перед заседанием суда журналисты спросили Владимира Квачкова, считает ли он себя виновным. Тот ответил: "Виновен Путин и его команда". Во время заседания он добавил: "На мой взгляд, дискредитируют вооруженные силы следующие граждане: Путин, (глава Минобороны Сергей) Шойгу, (начальник Генштаба Валерий) Герасимов".

После этой фразы судья прервала его. Затем на заседании Квачков заявил: "Вооруженные силы дискредитируют те, кто не может вести войну. А мы можем ее делать и умеем!"

Активный сторонник войны против Украины

74-летний Владимир Квачков - соратник бывшего "министра обороны" аннексированной "ДНР" Игоря Стрелкова (Гиркина). В апреле он выступил в националистическом магазине "Листва" в Санкт-Петербурге, где рассказал, "что не так" с войной в Украине.

Квачков активно выступает в поддержку войны против Украины, но при этом критикует российскую власть и командование вооруженных сил РФ за то, как ведется эта война. Он состоит в Общероссийском офицерском собрании, которое, в частности, призывало перейти от "спецоперации" к "полномасштабной войне с украинской армией".

В 2005 году Квачкова обвиняли в покушении на бывшего вице-премьера России Анатолия Чубайса. По этому делу он был оправдан. Позднее Квачков был приговорен к 13 годам колонии за подготовку вооруженного мятежа. Он вышел на свободу в 2019 году.

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