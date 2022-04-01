Вкусно?! Как McDonald's в России дошел до точки

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В России впервые после начала войны с Украиной под новым названием открылись филиалы сети ресторанов, которые принадлежали McDonald's. Отразится ли смена владельца на настроениях посетителей?
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Международные компании сворачивают деятельность в России на фоне войны в Украине. Крупнейшим иностранным работодателем россиян является McDonalds, сообщает Forbes.
Компания сообщила, что после временной приостановки работы в России, решила продать свой бизнес в стране.
Сначала из-за войны в Украине из РФ ушли или приостановили бизнес крупные бренды и ритейлеры. Теперь в разных регионах страны продают или списывают заводы большие производственные компании.