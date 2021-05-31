Визовые центры ФРГ в России открываются: кто может запросить визу

Наступление лета сулит небольшое облегчение строгого визового режима между Германией и Россией, который действует уже более года - с момента начала пандемии коронавируса. С 1 июня визовые центры ФРГ в РФ начинают принимать на обработку заявления о выдаче шенгенских виз для россиян. Но послабления пока незначительные. DW разъясняет, что изменится и какие ограничения остаются.

Кто из россиян может скоро подать заявление на шенгенскую визу

Главное изменение заключается в том, что документы на шенгенскую визу могут подать россияне, которые ранее не имели такой возможности. Речь идет только о тех, кому немецкое представительство ФРГ в России ранее уже выдавало долгосрочную визу сроком действия не менее двух лет. При этом действие визы должно было закончиться не позднее 1 апреля 2020 года, то есть такие лица "не имели возможности во время пандемии запросить визу снова", поясняют в МИДе ФРГ.

Сроков снятия ограничений на въезд в страну МИД ФРГ не называет, ссылаясь на пандемию коронавируса

Тем, кто планирует посетить Германию, дополнительно к обычному пакету документов потребуется подписать еще один - о том, что приезжающий ознакомлен с правилами въезда в Германию во время пандемии. Все документы должны быть поданы не лично в визовом центре, а онлайн, через сайт VisaMetric. Новая виза не предполагает немедленного приезда в ФРГ, а будет выдаваться для того, чтобы ею можно было воспользоваться позже - после снятия действующих ограничений.

Важно и еще одно ограничение: новые правила не распространяются на туристические визы. Они, как и прежде, выдавать пока не будут. "Целью поездки не должен быть туризм", - уточняют в германском МИДе. Речь идет не о полномасштабном облегчении визового режима, введенного в пандемию, а о "дополнительном предложении". При этом число заявлений, которое будет обработано, также ограничено, разъяснили в германском внешнеполитическом ведомстве.

Какие визовые ограничения действуют в пандемию

Введенный во время пандемии список тех лиц, для кого сделаны исключения, остается в силе. Разрешение на въезд в ФРГ распространяется прежде всего на граждан РФ, имеющих постоянный вид на жительство в Германии.

Но исключения сделаны также для деловых поездок, хотя и с ограничениями. Так, рабочие визы могут запрашивать, например, врачи и медицинский персонал, водители, сезонные рабочие и моряки (собирающиеся в Германию транзитом). Со значительными ограничениями продолжается выдача рабочих и студенческих виз.

С ограничениями возможны визиты к ближайшим родственникам-гражданам ФРГ или других стран ЕС - например, супругам, живущим в зарегистрированном гражданском браке, и детям. Также оговорены другие специальные случаи, когда россияне могут получить визу на въезд в ФРГ: чтобы присутствовать, например, при родах, на похоронах или свадьбе.

С полным списком действующих правил можно ознакомиться здесь.

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