Визовые центры ФРГ в России открываются: кто может запросить визу
С 1 июня россияне смогут снова подавать документы для получения виз в визовых центрах Германии, расположенных в России. Но ограничения все еще остаются. DW разъясняет новые правила.
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Наступление лета сулит небольшое облегчение строгого визового режима между Германией и Россией, который действует уже более года - с момента начала пандемии коронавируса. С 1 июня визовые центры ФРГ в РФ начинают принимать на обработку заявления о выдаче шенгенских виз для россиян. Но послабления пока незначительные. DW разъясняет, что изменится и какие ограничения остаются.
Кто из россиян может скоро подать заявление на шенгенскую визу
Главное изменение заключается в том, что документы на шенгенскую визу могут подать россияне, которые ранее не имели такой возможности. Речь идет только о тех, кому немецкое представительство ФРГ в России ранее уже выдавало долгосрочную визу сроком действия не менее двух лет. При этом действие визы должно было закончиться не позднее 1 апреля 2020 года, то есть такие лица "не имели возможности во время пандемии запросить визу снова", поясняют в МИДе ФРГ.
Сроков снятия ограничений на въезд в страну МИД ФРГ не называет, ссылаясь на пандемию коронавируса
Тем, кто планирует посетить Германию, дополнительно к обычному пакету документов потребуется подписать еще один - о том, что приезжающий ознакомлен с правилами въезда в Германию во время пандемии. Все документы должны быть поданы не лично в визовом центре, а онлайн, через сайт VisaMetric. Новая виза не предполагает немедленного приезда в ФРГ, а будет выдаваться для того, чтобы ею можно было воспользоваться позже - после снятия действующих ограничений.
Важно и еще одно ограничение: новые правила не распространяются на туристические визы. Они, как и прежде, выдавать пока не будут. "Целью поездки не должен быть туризм", - уточняют в германском МИДе. Речь идет не о полномасштабном облегчении визового режима, введенного в пандемию, а о "дополнительном предложении". При этом число заявлений, которое будет обработано, также ограничено, разъяснили в германском внешнеполитическом ведомстве.
Какие визовые ограничения действуют в пандемию
Введенный во время пандемии список тех лиц, для кого сделаны исключения, остается в силе. Разрешение на въезд в ФРГ распространяется прежде всего на граждан РФ, имеющих постоянный вид на жительство в Германии.
Но исключения сделаны также для деловых поездок, хотя и с ограничениями. Так, рабочие визы могут запрашивать, например, врачи и медицинский персонал, водители, сезонные рабочие и моряки (собирающиеся в Германию транзитом). Со значительными ограничениями продолжается выдача рабочих и студенческих виз.
С ограничениями возможны визиты к ближайшим родственникам-гражданам ФРГ или других стран ЕС - например, супругам, живущим в зарегистрированном гражданском браке, и детям. Также оговорены другие специальные случаи, когда россияне могут получить визу на въезд в ФРГ: чтобы присутствовать, например, при родах, на похоронах или свадьбе.
Смотровая площадка AlpspiX находится на горе Альпшпитце (Alpspitze), соседке самой высокой (почти 3000 метров) точки страны - Цугшпитце (Zugspitze). В хорошую погоду смельчаки, поднявшись на платформу, нависающую над Адской долиной на высоте примерно в километр, могут полюбоваться заснеженной вершиной Цугшпитце и захватывающей дух панорамой Альп.
Самые интересные смотровые площадки Германии
Высокогорная пивная
Горы, воздух и... пиво. Неторопливо потягивать пенистое пиво в Германии можно даже на вершине Цугшпитце: самый высокогорный "пивной сад" (Biergarten), то есть пивная под открытым небом, находится именно здесь. Благо добираться сюда необязательно своим ходом: по канатной дороге оказаться на вершине горы можно всего за десять минут.
Самые интересные смотровые площадки Германии
Тойфельсберг
Другая гора - Тойфельсберг (то есть "чертова гора") - популярная смотровая площадка в Берлине. Привлекает она отнюдь не своей высотой или красотой, а скорее руинами куполов футуристического вида. Во времена холодной войны здесь располагалась американская радиолокационная станция. Центр радиошпионажа был закрытой зоной.
Самые интересные смотровые площадки Германии
Телевышка на Рейне
Смотровая площадка (и ресторан) телевышки Rheinturm в Дюссельдорфе расположена на высоте 174,5 метра (на снимке - вид из панорамного окна). Башня стоит прямо на берегу Рейна и любителям высоты открывает неповторимый вид на Старый город, набережную и порт. Здание телевышки является и самыми большими в мире децимальными часами, занесенными в Книгу рекордов Гиннесса.
Самые интересные смотровые площадки Германии
Post Tower
"Почтовой башней" в Бонне называют небоскреб высотой в 162 метра, в котором располагается штаб-квартира компании Deutsche Post. С последнего этажа стеклянного здания можно полюбоваться легендарным Зибенгебирге (Siebengebirge, Семигорье) и окрестностями бывшей столицы ФРГ.
Самые интересные смотровые площадки Германии
Скалистый бастион Саксонской Швейцарии
Причудливые формы песчаных гор и руины средневекового скального замка Нойратен (Neurathen), интегрированного в кольцо скал массива Бастай (Bastei, на снимке), - равнодушным никого из посетителей национального парка Саксонская Швейцария (Nationalpark Sächsische Schweiz) они не оставляют. Этот фантастический ландшафт сформировался 100 миллионов лет назад.
Самые интересные смотровые площадки Германии
Маяк в Варнемюнде
В морском порту курортного городка Варнемюнде (Warnemünde) на Балтийском море много навигационных сооружений. Среди них - действующий береговой маяк Alter Strom (в переводе - "старая река, течение"), расположенный на башне высотой около 37 метров. К смотровой площадке знаменитого маяка, построенного в 1897 году, ведет винтовая лестница.
Самые интересные смотровые площадки Германии
Сааршляйфе
Со смотровой площадки Клёф (Cloef), с высоты 180 метров открывается вид на живописную излучину реки Саар (Saar) под Метлахом - так называемую "Петлю Саара"(Saarschleife). Чтобы полюбоваться на удивительный природный феномен, до смотровой площадки заповедника можно добраться пешком или на велосипеде.
Самые интересные смотровые площадки Германии
Башня Гетё
Гётетурм (Goetheturm, Башня Гетё - сооружение высотой в 43 метра. Это одно из пяти высотных зданий в Германии, возведенных полностью из дерева. Популярная среди горожан и туристов башня появилась в Городском лесу Франкфурта-на-Майне в 1931 году. Она словно предлагает взглянуть на город глазами его уроженца Вольфганга фон Гёте, когда небоскребы выглядели примерно так.
Самые интересные смотровые площадки Германии
Кельнский собор
Дух захватывает у тех, кто решил увидеть старинный город Кельн с самой высокой его точки, по двум причинам: во-первых, чтобы взобраться на башню знаменитого собора Kölner Dom, нужно преодолеть 509 ступеней и подняться на высоту 152 метра над уровнем моря. Во-вторых (в награду за выдержку), взгляду покорителя городской вершины открывается неповторимый вид на бывшую римскую колонию.
Самые интересные смотровые площадки Германии
Мойзетурм
Бывшая сторожевая башня в Бингене (Bingen) получила название "Мышиная" (Mäuseturm) согласно легенде о бессердечном архиепископе, которого загрызли мыши. Но, скорее всего, башня служила таможней: построена она на небольшом островке прямо в Рейне, а Mautturm - от древневерхненемецкого muta, то есть "пошлина" и "маяк" одновременно.
Самые интересные смотровые площадки Германии
Замок Бург
Шлосбург (Schloss Burg) в городе Золинген - крупнейший из восстановленных средневековых замков земли Северный Рейн-Вестфалия. Он слывет родовым поместьем графов, а затем князей фон Берг. С высоты 100 метров можно окинуть взглядом окрестности, понаблюдать за происходящим во дворе замка (на снимке), а потом прокатиться по канатной дороге через реку Вуппер (Wupper).
Самые интересные смотровые площадки Германии
Замок Драхенбург
Schloss Drachenburg, возведенный в конце XIX века на горе Драхенфельс (Drachenfels), возвышается над долиной Рейна под Бонном. Название говорит само за себя: "крепость дракона". Древние легенды и сказания о страшном драконе прочно поселились в замке со сказочно-ажурными башенками. А приехать сюда можно по уникальной зубчатой железной дороге - таких в Германии всего четыре.
Самые интересные смотровые площадки Германии
Смотровая площадка в честь императрицы
Auguste-Viktoria-Sicht, названная в честь последней германской императрицы небольшая площадка с перилами и предупреждающей табличкой "на собственный страх и риск" - отличная возможность полюбоваться знаменитыми Меловыми скалами (Kreidefelsen) острова Рюген (Rügen). Подняться на площадку можно пешком, причем в любую погоду.
Самые интересные смотровые площадки Германии
Тропа философов
Этот двухкилометровый маршрут (с восхождением на гору) приглашает на прогулку, во время которой можно, ведя неторопливую беседу, любоваться видами Гейдельберга (Heidelberg). Своим названием "тропа философов" (Philosophenweg) обязана многочисленным студентам старейшего в Германии университета, изучавшим обязательную в прежние времена философию.
Самые интересные смотровые площадки Германии
Башня дворца Монфорт
Дворец Монфорт (Montfort), возведенный в качестве увеселительного замка на берегу Боденского озера (Bodensee) в XIX веке, и сегодня остается местом проведения культурных мероприятий. Со смотровой площадки дворцовой башни, доступной всем желающим, открывается великолепный вид на легендарное озеро.