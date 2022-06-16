 Виновна ли ФРГ в арестах высланных в Азербайджан оппозиционеров? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 16.06.2022

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Германия

Виновна ли ФРГ в арестах высланных в Азербайджан оппозиционеров?

Шестеро азербайджанских оппозиционеров и активистов, которых депортировали из Германии, были арестованы на родине по разным обвинениям. Их близкие и коллеги винят в этом власти ФРГ.

Колючая проволока на фоне улетающего самолета

Шестеро азербайджанских оппозиционеров и политических активистов, которых выслали из Германии, где они безуспешно пытались получить убежище, вскоре после возвращения домой были арестованы по разным обвинениям. Оппозиционные круги Азербайджана, а также ряд правозащитников и журналистов видят здесь тревожную тенденцию. По их мнению, таким образом власти в Баку мстят своим оппонентам, а в Берлине этому невольно способствуют.

Депортация иностранцев из Германии, замедлившаяся из-за пандемии ковида, возобновилась летом 2021 года. С тех пор было одиннадцать массовых высылок граждан Азербайджана на родину, в ходе каждой из которых выдворялось в среднем по три-четыре десятка человек.

В целом, по поданным Государственной миграционной службы Азербайджана, после того, как Баку и Евросоюз подписали в 2014 году соглашение о реадмиссии, из Германии были выслано 1682 азербайджанских гражданина. Это 83% от всех азербайджанцев, депортированных за указанный срок из ЕС. Именно в Германии чаще всего пытаются остаться мигранты из Азербайджана.

Наркоторговля, поножовщина, неуплата алиментов

С лета 2021 года по май 2022-го из ФРГ депортировали членов оппозиционных либерал-демократической партии "Мусават" Малика Рзаева, национал-демократической партии "Народный Фронт Азербайджана" (ПНФА) Муталлима Оруджева, Пюнхана Керимли, Зию Ибрагимли, связанного с ПНФА Джафара Мирзоева, а также беспартийного активиста Самира Ашурова.

После возращения на родину Рзаев, Оруждев, Керимли и Мирзоев были арестованы по обвинению в незаконном обороте наркотиков и сейчас находятся под стражей. Ашурова арестовали, обвинив в нападении с ножом на человека, и отправили за решетку на четыре месяца.

Человек в наручниках

По прибытию на родину азербайджанские оппозиционеры были арестованы

А Ибрагимли, по официальной версии, уклонявшегося от уплаты алиментов, задержали сразу по прилете в Баку в мае 2022 года и дали 30 суток административного ареста. Наблюдатели напоминают, что он выступал против фальсификаций на президентских выборах в 2018 году, после чего подвергся преследованиям и эмигрировал в ФРГ. Знакомые Ибрагимли из эмигрантской среды утверждают, что во время депортации "немецкая полиция выломала двери его квартиры, забрала телефон и применяла насилие".

Все шестеро высланных оппозиционеров свою вину отрицают, их адвокаты заявляют об отсутствии в делах доказательной базы. Так, в случае с Самиром Ашуровым, по словам его адвоката Зибейды Садыговой, никак не объясняется мотив нападения. Кроме того, адвокаты указывают на нарушения закона при задержании, избиениях и пытках, которым подвергались их подзащитные со стороны правоохранительных органов. МВД Азербайджана, в свою очередь, отрицает как политическую подоплеку арестов, так и физическое давление.

"Мы предупреждали миграционную службу Германии"

Живущий в Германии азербайджанский журналист, в прошлом политзаключенный Афган Мухтарлы лично знаком со всей шестеркой высланных оппозиционеров. Все они, находясь в эмиграции, продолжали заниматься политической деятельностью: "Они неоднократно были организаторами или участниками акций протестов против репрессий и нарушения прав человека в Азербайджане. Самой резонансной из этих акций стала прошедшая в 2020 году 12-дневная голодовка перед офисом ведомства канцлера ФРГ".

Ильхам Алиев

Ильхам Алиев

По мнению Мухтарлы, из-за этого власти в Баку обозлились на "слишком активных" эмигрантов, добились их депортации и теперь им мстят. При этом Мухтарлы, а также другие политэмигранты и оппозиционеры возмущены даже не столько действиями азербайджанских властей, сколько немецких, допустившие происшедшее. Отказывая в политическом убежище и депортируя тех, кому на родине заведомо угрожает опасность, Германия, по мнению оппонентов властей Азербайджана, как минимум, нарушает Конвенцию ООН о статусе беженцев.

"В своих интервью Ильхам Алиев (президент Азербайджана. - Ред.) не раз называл политэмигрантов предателями и шпионами. Этих людей нельзя было депортировать, мы предупреждали миграционную службу Германии (Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев, BAMF. - Ред.) о грозящей им опасности, но это не помогло. И вот теперь, когда наши опасения оправдались, немецкое правительство остается безразличным, хотя на нем лежит немалая доля ответственности за все эти аресты", - указывает Афган Мухтарлы.

Категорично настроен и глава исследовательской организации Baku Research Institute Алтай Геюшев: "Это двуличие. С одной стороны, они (власти ФРГ. - Ред.) строят свою риторику на демократии, правах человека и верховенстве закона, с другой - одного за другим выдают тех, кто находится в оппозиции алиевскому режиму".

"Посольство отвечает, что это их не касается"

В феврале и апреле 2022 года Объединение азербайджанских политэмигрантов в Германии "Выбери демократический Азербайджан" (DAS) провело несколько акций протеста в Берлине и других городах, пытаясь привлечь внимание к этой проблеме.

А 31 мая члены семей арестованных, собравшись уже перед зданием посольства Германии в Баку, заявили местным СМИ, что их близкие оклеветаны, а также потребовали справедливого суда и реакции от посольства ФРГ. По словам жены Самира Ашурова, перед депортацией, находясь в Мюнхенском аэропорту, ее муж предупредил представителей немецких властей, что на родине его ждут серьезные проблемы: "Но нас заверили, что никаких проблем не будет, что они это гарантируют, а в случае чего мы можем обратиться в посольство Германии. А теперь посольство отвечает, что это их не касается".

Вход в здание BAMF

В BAMF не комментируют индивидуальные случаи высылки из Германии

Никто из работников посольства не вышел к участникам акции, и полиция постепенно оттеснила их от здания. А 3 июня посол ФРГ в Азербайджане Вольфганг Маниг (Wolfgang Manig) в интервью порталу Meydan TV сообщил, что посольство обратилось в органы немецкой юстиции, чтобы выяснить подробности всех шести депортаций и удостовериться, что при этом были соблюдены все необходимые процедуры. "Когда произошли первые аресты, мы начали переговоры с азербайджанским правительством и продолжаем их по сей день. Могу заверить членов семей арестованных, что посольство ФРГ не остается равнодушным в происходящему", - отметил посол.

В ответе на запрос DW по поводу депортации азербайджанских оппозиционеров в BAMF вновь напомнили, что не комментируют индивидуальные случаи высылки из страны.

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    Автор: Илья Коваль


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