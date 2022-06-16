Виновна ли ФРГ в арестах высланных в Азербайджан оппозиционеров?

Шестеро азербайджанских оппозиционеров и политических активистов, которых выслали из Германии, где они безуспешно пытались получить убежище, вскоре после возвращения домой были арестованы по разным обвинениям. Оппозиционные круги Азербайджана, а также ряд правозащитников и журналистов видят здесь тревожную тенденцию. По их мнению, таким образом власти в Баку мстят своим оппонентам, а в Берлине этому невольно способствуют.

Депортация иностранцев из Германии, замедлившаяся из-за пандемии ковида, возобновилась летом 2021 года. С тех пор было одиннадцать массовых высылок граждан Азербайджана на родину, в ходе каждой из которых выдворялось в среднем по три-четыре десятка человек.

В целом, по поданным Государственной миграционной службы Азербайджана, после того, как Баку и Евросоюз подписали в 2014 году соглашение о реадмиссии, из Германии были выслано 1682 азербайджанских гражданина. Это 83% от всех азербайджанцев, депортированных за указанный срок из ЕС. Именно в Германии чаще всего пытаются остаться мигранты из Азербайджана.

Наркоторговля, поножовщина, неуплата алиментов

С лета 2021 года по май 2022-го из ФРГ депортировали членов оппозиционных либерал-демократической партии "Мусават" Малика Рзаева, национал-демократической партии "Народный Фронт Азербайджана" (ПНФА) Муталлима Оруджева, Пюнхана Керимли, Зию Ибрагимли, связанного с ПНФА Джафара Мирзоева, а также беспартийного активиста Самира Ашурова.

После возращения на родину Рзаев, Оруждев, Керимли и Мирзоев были арестованы по обвинению в незаконном обороте наркотиков и сейчас находятся под стражей. Ашурова арестовали, обвинив в нападении с ножом на человека, и отправили за решетку на четыре месяца.

По прибытию на родину азербайджанские оппозиционеры были арестованы

А Ибрагимли, по официальной версии, уклонявшегося от уплаты алиментов, задержали сразу по прилете в Баку в мае 2022 года и дали 30 суток административного ареста. Наблюдатели напоминают, что он выступал против фальсификаций на президентских выборах в 2018 году, после чего подвергся преследованиям и эмигрировал в ФРГ. Знакомые Ибрагимли из эмигрантской среды утверждают, что во время депортации "немецкая полиция выломала двери его квартиры, забрала телефон и применяла насилие".

Все шестеро высланных оппозиционеров свою вину отрицают, их адвокаты заявляют об отсутствии в делах доказательной базы. Так, в случае с Самиром Ашуровым, по словам его адвоката Зибейды Садыговой, никак не объясняется мотив нападения. Кроме того, адвокаты указывают на нарушения закона при задержании, избиениях и пытках, которым подвергались их подзащитные со стороны правоохранительных органов. МВД Азербайджана, в свою очередь, отрицает как политическую подоплеку арестов, так и физическое давление.

"Мы предупреждали миграционную службу Германии"

Живущий в Германии азербайджанский журналист, в прошлом политзаключенный Афган Мухтарлы лично знаком со всей шестеркой высланных оппозиционеров. Все они, находясь в эмиграции, продолжали заниматься политической деятельностью: "Они неоднократно были организаторами или участниками акций протестов против репрессий и нарушения прав человека в Азербайджане. Самой резонансной из этих акций стала прошедшая в 2020 году 12-дневная голодовка перед офисом ведомства канцлера ФРГ".

Ильхам Алиев

По мнению Мухтарлы, из-за этого власти в Баку обозлились на "слишком активных" эмигрантов, добились их депортации и теперь им мстят. При этом Мухтарлы, а также другие политэмигранты и оппозиционеры возмущены даже не столько действиями азербайджанских властей, сколько немецких, допустившие происшедшее. Отказывая в политическом убежище и депортируя тех, кому на родине заведомо угрожает опасность, Германия, по мнению оппонентов властей Азербайджана, как минимум, нарушает Конвенцию ООН о статусе беженцев.

"В своих интервью Ильхам Алиев (президент Азербайджана. - Ред.) не раз называл политэмигрантов предателями и шпионами. Этих людей нельзя было депортировать, мы предупреждали миграционную службу Германии (Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев, BAMF. - Ред.) о грозящей им опасности, но это не помогло. И вот теперь, когда наши опасения оправдались, немецкое правительство остается безразличным, хотя на нем лежит немалая доля ответственности за все эти аресты", - указывает Афган Мухтарлы.

Категорично настроен и глава исследовательской организации Baku Research Institute Алтай Геюшев: "Это двуличие. С одной стороны, они (власти ФРГ. - Ред.) строят свою риторику на демократии, правах человека и верховенстве закона, с другой - одного за другим выдают тех, кто находится в оппозиции алиевскому режиму".

"Посольство отвечает, что это их не касается"

В феврале и апреле 2022 года Объединение азербайджанских политэмигрантов в Германии "Выбери демократический Азербайджан" (DAS) провело несколько акций протеста в Берлине и других городах, пытаясь привлечь внимание к этой проблеме.

А 31 мая члены семей арестованных, собравшись уже перед зданием посольства Германии в Баку, заявили местным СМИ, что их близкие оклеветаны, а также потребовали справедливого суда и реакции от посольства ФРГ. По словам жены Самира Ашурова, перед депортацией, находясь в Мюнхенском аэропорту, ее муж предупредил представителей немецких властей, что на родине его ждут серьезные проблемы: "Но нас заверили, что никаких проблем не будет, что они это гарантируют, а в случае чего мы можем обратиться в посольство Германии. А теперь посольство отвечает, что это их не касается".

В BAMF не комментируют индивидуальные случаи высылки из Германии

Никто из работников посольства не вышел к участникам акции, и полиция постепенно оттеснила их от здания. А 3 июня посол ФРГ в Азербайджане Вольфганг Маниг (Wolfgang Manig) в интервью порталу Meydan TV сообщил, что посольство обратилось в органы немецкой юстиции, чтобы выяснить подробности всех шести депортаций и удостовериться, что при этом были соблюдены все необходимые процедуры. "Когда произошли первые аресты, мы начали переговоры с азербайджанским правительством и продолжаем их по сей день. Могу заверить членов семей арестованных, что посольство ФРГ не остается равнодушным в происходящему", - отметил посол.

В ответе на запрос DW по поводу депортации азербайджанских оппозиционеров в BAMF вновь напомнили, что не комментируют индивидуальные случаи высылки из страны.

Смотрите также:

Германия - "земля обетованная" для беженцев? ФРГ - "земля обетованная" для беженцев? В 2015 году в Германию прибыло рекордное число мигрантов. Официально было зарегистрировано около 1,2 млн соискателей убежища в ФРГ. DW отвечает на основыне вопросы по теме беженцев: кто эти люди, откуда они приехали, где размещены и с чем сталкиваются на немецкой земле.

Германия - "земля обетованная" для беженцев? Бюрократические сложности Как известно, в 2015 году в Германии было зарегистрировано порядка 1,2 млн человек, прибывших в страну в поисках убежища. Однако, по состоянию на конец года, заявления на получение статуса беженца успели подать лишь порядка 442 тысяч человек. Из-за большого наплыва желающих и нехватки персонала между первичной регистрацией и подачей заявления могут проходить недели или даже месяцы.

Германия - "земля обетованная" для беженцев? Возраст, пол По официальным данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), из тех, кто успел подать заявление на получение статуса беженца, более двух третей - мужчины. Кроме того, более 70 процентов соискателей моложе 30 лет.

Германия - "земля обетованная" для беженцев? Не только сирийцы Среди лиц, подавших в 2015 году заявление на получение статуса беженца в Германии, около 36% (почти 159 тысяч человек) являются обладателями сирийского паспорта. 12,2% соискателей - албанцы, 7,6% - косовары. Правда, если заявления сирийцев были одобрены в 96% случаев, то лишь 0,2% албанцев и 0,4% выходцев из Косово сумели получить убежище в ФРГ.

Германия - "земля обетованная" для беженцев? Всем федеральным землям - по беженцу В ФРГ действует система распределения соискателей статуса беженца по 16 федеральным землям, основанная на численности населения и доходах от налогов. Больше всего беженцев в 2015 году разместили в Северном Рейне-Вестфалии (Кельн находится именно здесь) - 21,2%. Следом идет Бавария с показателем 15,3%. Каждый 20-й потенциальный беженец попадает в Берлин. А самая маленькая квота у Бремена - 0,9%.

Германия - "земля обетованная" для беженцев? "Зарплата" беженца Немецкое государство выделяет на содержание одного беженца 359 евро в месяц. Из них 143 евро выдаются на руки, а оставшиеся средства соискатели убежища в ФРГ получают в форме пищи, одежды, медобслуживания и т.п. Кроме того, на каждого беженца выделяется 6 квадратных метров жилья.

Германия - "земля обетованная" для беженцев? Новые законы Наплыв беженцев в 2015 году обнажил несовершенство законодательства ФРГ в этой сфере. В BAMF занимаются ускорением процедуры рассмотрения заявлений от беженцев из сравнительно безопасных регионов, в бундестаге обсуждают ужесточение закона о высылке тех, кому отказано в убежище. А в январе была одобрена система удостоверений, которая должна упорядочить пребывание беженцев на территории ФРГ.

Германия - "земля обетованная" для беженцев? Нападения на приюты для беженцев В 2015 году число правонарушений, связанных с приютами для беженцев, выросло почти в 5 раз по сравнению с предыдущим годом. Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) насчитало 924 атаки на приюты, 825 из них на счету праворадикалов. В 163 случаях сообщается о применении насилия. Кроме того, немецкие правоохранительные органы насчитали 76 поджогов и 11 попыток поджога.

Германия - "земля обетованная" для беженцев? В самих приютах тоже небезопасно Отмечают в BKA также рост преступности в общежитиях для беженцев. Половина совершаемых там преступлений носят насильственный характер. Увеличению числа правонарушений способствует тот факт, что большое количество молодых мигрантов на протяжении многих недель и даже месяцев вынуждено жить в большой тесноте, при этом между беженцами из разных стран - огромные различия, объяснил глава BKA.

Германия - "земля обетованная" для беженцев? Права женщин и посещение бассейна В городе Борнхайм вблизи Кельна в середине января запретили мужчинам-беженцам посещать городской бассейн из-за жалоб на сексуальные домогательства с их стороны от посетительниц и сотрудниц. Правда, через несколько дней запрет сняли, проведя "конструктивные беседы о правах женщин". Иные представления о женщинах, похоже, становятся одной из главных проблем интеграции беженцев в немецкое общество. Автор: Илья Коваль

