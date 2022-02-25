"Ни у кого не найти защиты": как относятся к ЛГБТ в Азербайджане?

В конце февраля в Баку был убит 24-летний журналист и ЛГБ-активист Аваз Хафизли. Двоюродный брат Амрула Гулалиев перерезал ему горло. Гулалиев утверждает, что был пьян и убил Хафизли на почве личного конфликта.

От обычной "бытовухи", какие случаются в Азербайджане ежедневно, этот случай отличает как личность жертвы, так и жутковатые подробности дела. Так, например, друзья Аваза утверждают, что двоюродный брат также отрезал ему половые органы. Приехавшие на место происшествия полицейские и родственники оскорбляли умершего, а семья отказалась писать заявление и выступать в качестве потерпевших. Те, кто близко знал Аваза, рассказывают, что у него давно были конфликты с семьей, он получал угрозы и ни у кого не мог найти защиты.

Из всех этих деталей складывается картина убийства на почве сексуальной ориентации. Но официальные органы ни в какие детали вдаваться не стали и ограничились сухим официальным заявлением о возбуждении уголовного дела.

Исследование: самая гомофобная страна Европы

За минувшие несколько лет Азербайджан стабильно занимает последнее, 49-е место в рейтинге Rainbow Europe, составляемом организацией ILGA Europe. То есть, согласно этому исследованию, он является самой гомофобной из всех европейских стран.

Не отличаясь особо религиозностью, азербайджанское общество, тем не менее, весьма патриархально. И, учитывая, что здесь до сих пор существует культ девственности, совершаются "убийства чести" и осуждается гетеросексуальный добрачный секс, даже как-то наивно ожидать толерантности в отношении ЛГБТ.

В первые годы независимости в уголовном кодексе Азербайджанской республики существовала статья за мужеложство. В 2000 году сексуальные отношения между совершеннолетними мужчинами с обоюдного согласия декриминализировали, но на негативном отношении общества это никак не отразилось. Представители ЛГБТ в Азербайджане, как правило, тщательно скрывают свою ориентацию от семьи и окружения.

На официальном уровне тему ЛГБТ вообще не поднимают ни в каком виде. Отдельные группы активистов занимаются этими проблемами "точечно", в конкретных ситуациях. Но полноценного ЛГБТ-движения в стране нет.

"Дайджест" ЛГБТ-скандалов

Периодически отдельные депутаты и другие публичные лица выступают с гомофобными высказываниями, но дальше обсуждения в соцсетях дело, как правило не идет. Наибольший резонанс вызвали озвученные осенью 2021 года призывы блогера Севиндж Гусейновой "избавить общество" от трансгендеров. В тот же период в Баку и его окрестностях произошло несколько нападений на трансгендерных женщин, одна из которых была жестоко убита. Защитники прав ЛГБТ связали эти случаи с призывами Гусейновой и обратились в полицию с требованием призвать ее к ответственности за разжигание ненависти, но никаких ощутимых результатов это не принесло.

Ранее, в 2017 году полиция устроила в Баку массовые облавына представителей ЛГБТ-сообщества, задержав около сотни человек. Часть задержанных потом отпустили, часть получили по 10-20 суток административного ареста по обвинению в сопротивлении полиции. Некоторые из них жаловались на жестокое обращение при задержании и в полицейском участке. Этот случай привлек внимание, в том числе, международной правозащитной организации Amnesty International. Но никто так толком и не понял, чем была вызвана эта внезапная вспышка.

Еще раньше, в 2014-м, покончил с собой молодой ЛГБТ-активист Иса Шахмарлы. День его смерти, 22 января, азербайджанские представители ЛГБТ-сообщества и им сочувствующие теперь отмечают как день борьбы с гомофобией.

Угрозы как часть повседневности

По словам Руслана Балухина - редактора первого в Азербайджане и на Кавказе информресурса о правах ЛГБТ, приходящие в мессенджеры оскорбления и угрозы давно стали для него обыденностью. "К счастью, до сих пор еще никто не переходил от слов к делу, и с насилием ни я, ни другие ребята из моего круга не сталкивались. Ну, а слова… Со временем учишься фильтровать весь этот негатив, не позволяя ему отравлять тебе жизнь".

Руслан сожалеет, что ЛГБТ-сообществу в Азербайджанене хватает консолидации, члены его очень разобщены, а большинство и вовсе предпочитает "не отсвечивать". "Азербайджанское общество, в целом, пассивное. Оно больше озабочено насущными проблемами и тем, "что люди скажут", чем собственными правами и свободами. И ЛГБТ-сообщество не исключение", - говорит он. Руслан добавляет, что на данный момент в стране невозможно зарегистрировать домен с "ЛГБТ-названиями" (например, lgbt.az).

Бороться против халатности полиции, а не против гомофобов

Правозащитник Эльдар Зейналов считает, что преступления на почве гомофобии, бытовое насилие над женщинами и детьми и ранние принудительные браки стоит рассматривать в одной плоскости. Потому что, по факту, все это является результатом искаженного представления патриархального общества о чести. И реакция правоохранительных органов на такие преступления тоже одинаковая.

"Во всем, что касается менталитета, представлений о чести и морали, азербайджанские полицейские по своему мышлению ближе к преступнику, чем к жертве. Неудивительно, что на такого рода инциденты они реагируют очень вяло. И бороться в данном случае надо не с отдельными гомофобами или домашними тиранами, а именно с халатностью полицейских, с погрешностью самой системы", - убежден Зейналов.

По его мнению, такой подход просто эффективнее - заставить правоохранительные органы выполнять свою работу все же проще, чем в одночасье изменить ментальность общества.

Говоря об убийстве Аваза Хафизли, правозащитник пеняет не только на полицию, но и на друзей и соратников убитого, строящим версии о том, что парень был убит именно из-за своей активисткой и журналистской деятельности. "Некоторые доказывают, что это было чуть ли не заказное убийство, не понимая, что таким образом, фактически, снимают вину с убийцы, перекладывая ее на какого-то гипотетического заказчика. Таким образом убийство превращается в политическое, а не на почве гомофобии", - говорит Эльдар Зейналов.

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