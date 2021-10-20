Изнасилование несовершеннолетней в Азербайджане. При чем здесь феминизм?

Несовершеннолетняя гендерная активистка в Азербайджане обвиняет двоюродного брата в изнасиловании, а полицию - в бездействии и покрывании преступника. Общество же винит саму жертву и феминизм.
В середине октября азербайджанские соцсети взбудоражило скандальное по местным меркам признание 17-летней гендерной активистки Санай Ягмур: на своей странице в Facebook она рассказала, что год назад ее изнасиловал двоюродный брат, полиция закрыла дело за недостаточностью улик, а апелляционный суд отклонил жалобу. Девушка заявила, что решила предать свою историю огласке не только для того, чтобы наказать насильника, но и снять табу с темы изнасилований в Азербайджане. В соцсетях развернулась масштабная кампания в защиту Санай. В то же время значительная часть пользователей винит в произошедшем ее саму, а еще - феминизм.
Санай Ягмур - одна из самых юных гендерных активисток в стране. Она дочь известного оппозиционера Фуада Гахраманлы, члена национал-демократической Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА). Именно так ее представляют местные СМИ, освещая историю с изнасилованием: "дочь члена ПНФА".
На самом деле Санай, ее старшая сестра и мать еще в 2019-м порвали отношения с "отцом семейства", рассказав, что он долгие годы избивал их и всячески издевался. Это сильно навредило политическому имиджу Гахраманлы. Некоторые до сих пор не могут простить женщинам из этой семьи того, что они, дескать, "вынесли сор из избы" и "опозорили уважаемого человека".
Как рассказывает Санай, в августе 2020 года (тогда ей было 16 лет) ее двоюродный брат, 27-летний Аскер Агаев опоил ее наркотиком и изнасиловал, а наутро сказал, будто "подумал, что она и сама этого хочет" и требовал никому ничего не говорить. Но девушка рассказала обо всем матери, прошла три медицинские экспертизы, подтвердившие факт изнасилования и причастность к этому Агаева. Но полиции этого показалось недостаточно. Дело закрыли.
После поднятого в соцсетях шума к делу подключились генеральная прокуратура и МВД, но никаких реальных результатов это пока не дало, разве что на Санай и ее мать, писательницу Зумруд Ягмур, ополчились их общие с Аскером Агаевым родственники. Одни просят пожалеть родителей насильника, потому что они, мол, "умрут, если он сядет по этой статье", другие угрожают. Аудиозапись с просьбой "пусть его посадят, например, за избиение" Зумруд Ягмур выложила у себя в Facebook. И все - от родни и незнакомцев в соцсетях до официальных лиц - повторяют, что виной всему феминизм.
Феминистское движение в Азербайджане очень молодое и малочисленное, но активное: за последние три года феминистки несколько раз проводили в Баку шествия в защиту прав женщин (в которых участвовали несколько десятков человек), устраивали акции протеста против бытового насилия. Они ведут просветительскую работу. Власти и значительную часть общества это откровенно раздражает: полиция жестоко разгоняет акции феминисток (как, впрочем, и все другие акции), а в соцсетях и СМИ гендерных активисток обзывают и обвиняют в том, что якобы основная их цель - разрушать семьи и развращать женщин.
Социальный работник, специализирующийся на гендерных вопросах, Санубар Гейдарова считает, что постепенно усиливающаяся патриархальность азербайджанского общества - прямое следствие авторитарного режима. "Поведение следственных органов дает основание полагать, что они попросту пользуются случаем, чтобы отомстить Санай и ее семье за их взгляды", - говорит Гейдарова.
По ее словам, в ходе следствия всячески подчеркивалось, что Санай - феминистка и активистка. Свидетелей из числа друзей и знакомых девушки расспрашивали о ее деятельности и о том, употребляет ли она алкоголь. К делу был также присовокуплен диск с постами Санай в соцсетях и фрагментами ее личной переписки, предоставленный адвокатом подозреваемого.
"Многие пытаются представить случившееся как доказательство того, что феминизм - это плохо и опасно. Вот, мол, к чему приводит женская самостоятельность и свобода", - добавляет Санубар Гейдарова. По ее мнению, то, что Санай публично говорит о случившемся, выходя за рамки привычного образа стыдливой девчушки, пугает общество и власти.
Правозащитник Эльдар Зейналов считает, что акцентировать внимание на феминистских взглядах потерпевшей абсурдно: "Полицию это интересовать не должно. Но проблема в том, азербайджанская полиция, по большей части, столь же патриархальна, как и основная часть общества, и к феминисткам они относятся с заведомым предубеждением. В их глазах феминистические воззрения потерпевшей могут служить смягчающим обстоятельством для насильника. Хотя в случае с изнасилованием смягчающих обстоятельств не может быть априори".
Согласно Уголовному кодексу Азербайджана, за изнасилование полагается от четырех до восьми лет тюрьмы, а за изнасилование несовершеннолетней - от пяти до десяти лет. По данным государственного комитета по статистике, ежегодно в Азербайджане фиксируются 20-30 случаев изнасилования. Это самая малочисленная категория зафиксированных преступлений (убийств, например, раз в десять больше).
Эльдар Зейналов объясняет это тем, что, во-первых, далеко не каждая жертва изнасилования решается обратиться в полицию, опасаясь позора и обвинений в том, что она сама спровоцировала насильника. А, во-вторых, полиция часто предпочитает замять дело об изнасиловании, чтобы не портить статистику такой "постыдной" статьей.
Зейналов вспоминает нашумевший случай, произошедший в Баку в сентябре 2021 года: женщину, пришедшую в отделение полиции пожаловаться на домашнее насилие, прямо там же, в отделении, застрелил из табельного оружия ее муж-полицейский.
"Я хочу стать голосом других женщин, подвергшихся или подвергающихся сексуальному насилию. И дать им понять, что они ни в чем не виноваты, им нечего стыдиться или бояться, что надо действовать, говорить об этом, добиваться справедливости", - объясняет Санай на своей странице в Facebook.
18 октября Генеральная прокуратура заявила, что берет дело под свой контроль и продолжение расследования поручено следственному управлению. А уже 19 октября Аскер Агаев был задержан в качестве подозреваемого.
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