 Изнасилование несовершеннолетней в Азербайджане. При чем здесь феминизм? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 20.10.2021

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Мир

Изнасилование несовершеннолетней в Азербайджане. При чем здесь феминизм?

Несовершеннолетняя гендерная активистка в Азербайджане обвиняет двоюродного брата в изнасиловании, а полицию - в бездействии и покрывании преступника. Общество же винит саму жертву и феминизм.

Гендерная активистка Санай Ягмур

Гендерная активистка Санай Ягмур

В середине октября азербайджанские соцсети взбудоражило скандальное по местным меркам признание 17-летней гендерной активистки Санай Ягмур: на своей странице в Facebook она рассказала, что год назад ее изнасиловал двоюродный брат, полиция закрыла дело за недостаточностью улик, а апелляционный суд отклонил жалобу. Девушка заявила, что решила предать свою историю огласке не только для того, чтобы наказать насильника, но и снять табу с темы изнасилований в Азербайджане. В соцсетях развернулась масштабная кампания в защиту Санай. В то же время значительная часть пользователей винит в произошедшем ее саму, а еще - феминизм.

"Вынесла сор из избы"

Санай Ягмур - одна из самых юных гендерных активисток в стране. Она дочь известного оппозиционера Фуада Гахраманлы, члена национал-демократической Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА). Именно так ее представляют местные СМИ, освещая историю с изнасилованием: "дочь члена ПНФА".

На самом деле Санай, ее старшая сестра и мать еще в 2019-м порвали отношения с "отцом семейства", рассказав, что он долгие годы избивал их и всячески издевался. Это сильно навредило политическому имиджу Гахраманлы. Некоторые до сих пор не могут простить женщинам из этой семьи того, что они, дескать, "вынесли сор из избы" и "опозорили уважаемого человека".

Как рассказывает Санай, в августе 2020 года (тогда ей было 16 лет) ее двоюродный брат, 27-летний Аскер Агаев опоил ее наркотиком и изнасиловал, а наутро сказал, будто "подумал, что она и сама этого хочет" и требовал никому ничего не говорить. Но девушка рассказала обо всем матери, прошла три медицинские экспертизы, подтвердившие факт изнасилования и причастность к этому Агаева. Но полиции этого показалось недостаточно. Дело закрыли.

Задержание Санай Ягмур во время одной из акций протеста против бытового насилия

Задержание Санай Ягмур во время одной из акций протеста против бытового насилия

После поднятого в соцсетях шума к делу подключились генеральная прокуратура и МВД, но никаких реальных результатов это пока не дало, разве что на Санай и ее мать, писательницу Зумруд Ягмур, ополчились их общие с Аскером Агаевым родственники. Одни просят пожалеть родителей насильника, потому что они, мол, "умрут, если он сядет по этой статье", другие угрожают. Аудиозапись с просьбой "пусть его посадят, например, за избиение" Зумруд Ягмур выложила у себя в Facebook. И все - от родни и незнакомцев в соцсетях до официальных лиц - повторяют, что виной всему феминизм.

При чем тут феминизм?

Феминистское движение в Азербайджане очень молодое и малочисленное, но активное: за последние три года феминистки несколько раз проводили в Баку шествия в защиту прав женщин (в которых участвовали несколько десятков человек), устраивали акции протеста против бытового насилия. Они ведут просветительскую работу. Власти и значительную часть общества это откровенно раздражает: полиция жестоко разгоняет акции феминисток (как, впрочем, и все другие акции), а в соцсетях и СМИ гендерных активисток обзывают и обвиняют в том, что якобы основная их цель - разрушать семьи и развращать женщин.

Соцработник Санубар Гейдарова

Соцработник Санубар Гейдарова

Социальный работник, специализирующийся на гендерных вопросах, Санубар Гейдарова считает, что постепенно усиливающаяся патриархальность азербайджанского общества - прямое следствие авторитарного режима. "Поведение следственных органов дает основание полагать, что они попросту пользуются случаем, чтобы отомстить Санай и ее семье за их взгляды", - говорит Гейдарова.

По ее словам, в ходе следствия всячески подчеркивалось, что Санай - феминистка и активистка. Свидетелей из числа друзей и знакомых девушки расспрашивали о ее деятельности и о том, употребляет ли она алкоголь. К делу был также присовокуплен диск с постами Санай в соцсетях и фрагментами ее личной переписки, предоставленный адвокатом подозреваемого.

"Многие пытаются представить случившееся как доказательство того, что феминизм - это плохо и опасно. Вот, мол, к чему приводит женская самостоятельность и свобода", - добавляет Санубар Гейдарова. По ее мнению, то, что Санай публично говорит о случившемся, выходя за рамки привычного образа стыдливой девчушки, пугает общество и власти.

Правозащитник Эльдар Зейналов считает, что акцентировать внимание на феминистских взглядах потерпевшей абсурдно: "Полицию это интересовать не должно. Но проблема в том, азербайджанская полиция, по большей части, столь же патриархальна, как и основная часть общества, и к феминисткам они относятся с заведомым предубеждением. В их глазах феминистические воззрения потерпевшей могут служить смягчающим обстоятельством для насильника. Хотя в случае с изнасилованием смягчающих обстоятельств не может быть априори".

"Чтобы не портить статистику"

Согласно Уголовному кодексу Азербайджана, за изнасилование полагается от четырех до восьми лет тюрьмы, а за изнасилование несовершеннолетней - от пяти до десяти лет. По данным государственного комитета по статистике, ежегодно в Азербайджане фиксируются 20-30 случаев изнасилования. Это самая малочисленная категория зафиксированных преступлений (убийств, например, раз в десять больше).

Эльдар Зейналов объясняет это тем, что, во-первых, далеко не каждая жертва изнасилования решается обратиться в полицию, опасаясь позора и обвинений в том, что она сама спровоцировала насильника. А, во-вторых, полиция часто предпочитает замять дело об изнасиловании, чтобы не портить статистику такой "постыдной" статьей.

Зейналов вспоминает нашумевший случай, произошедший в Баку в сентябре 2021 года: женщину, пришедшую в отделение полиции пожаловаться на домашнее насилие, прямо там же, в отделении, застрелил из табельного оружия ее муж-полицейский.

"Я хочу стать голосом других женщин, подвергшихся или подвергающихся сексуальному насилию. И дать им понять, что они ни в чем не виноваты, им нечего стыдиться или бояться, что надо действовать, говорить об этом, добиваться справедливости", - объясняет Санай на своей странице в Facebook.

18 октября Генеральная прокуратура заявила, что берет дело под свой контроль и продолжение расследования поручено следственному управлению. А уже 19 октября Аскер Агаев был задержан в качестве подозреваемого.

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    Автор: Никита Баталов


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