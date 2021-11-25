Эмиграция из Азербайджана в Германию: кто, как и почему

Германия лидирует среди стран Европы по количеству принятых азербайджанских политических эмигрантов. Рассказываем, кто и почему переезжает из Азербайджана в ФРГ.
Германия - основная цель мигрантов из Азербайджана. Ежегодно сотни азербайджанских граждан пытаются получить здесь политическое убежище. Удается это лишь немногим - остальных рано или поздно отправляют обратно. Но азербайджанские эмигранты в Германии - это не только политбеженцы. По разным оценкам, на данный момент здесь проживают 20-30 тысяч выходцев из Азербайджана. DW выяснила, кто они, каким образом оказались в ФРГ, и что их подтолкнуло к эмиграции.
За первое полугодие 2021 года немецкие власти депортировали на родину шесть граждан Азербайджана. В их числе были двое политических активистов - члены оппозиционной национал-демократической партии Народный фронт (ПНФА) Муталлим Оруджев и Малик Рзаев. После возвращения домой в июне они жаловались на преследования со стороны правоохранительных органов, а в октябре оба были арестованы по обвинению в торговле наркотиками. ПНФА и другие азербайджанские оппозиционные партии считают, что аресты были политически мотивированы, а некоторые упрекают власти ФРГ за то, что те не дали Оруджеву и Рзаеву убежище, несмотря на якобы имевшиеся основания.
По данным Федерального управления по миграции и делам беженцев (BAMF), с января по сентябрь 2021 года в Германии было подано 407 обращений от граждан Азербайджана с просьбой предоставить политическое убежище (233 из которых - повторно). В 2020 году было зарегистрировано 748 обращений. Это сравнительно низкие показатели, если посмотреть, например, на 2018 год, когда в ФРГ соответствующие ходатайства подали более 1700 выходцев из Азербайджана. При этом надо помнить, что в период пандемии гражданам третьих стран стало намного сложнее попасть в ЕС.
Лишь немногим из тех, кто просит политическое убежище, действительно грозит опасность на родине, говорит сотрудник Центра независимых социальных исследований CISR Berlin Сергей Румянцев (тоже, кстати, приехавший из Азербайджана): "Абсолютное большинство этих людей не являются оппозиционерами, в политической деятельности не участвовали и покидают страну по экономическим причинам". Также, по наблюдениям Румянцева, очень распространено явление, когда вполне успешные люди хотят получить статус беженца в ФРГ, потому что просто не видят будущего для себя и своих детей в Азербайджане.
"Вся экономика Азербайджана держится на нефтянке. И только в этой сфере можно хорошо зарабатывать. Все остальные отрасли экономики практически не развиты. Да и нефтяной сектор в последнее время стагнирует", - объясняет независимый экономист Тогрул Велиев. Номинальная среднемесячная зарплата в Азербайджане в 2021 году составила в пересчете около 430 долларов. "По факту, половина занятого населения получает в месяц долларов 200. Во всяком случае официально", - уточняет экономист. И добавляет, что в регионах вовсе почти невозможно найти хоть какую-то работу, кроме как на госслужбе и в сельском хозяйстве.
И хотя в целом номинальные денежные доходы населения в этом году увеличились, но инфляция обогнала этот рост в несколько раз. Для полноты картины стоит упомянуть и две девальвации от 2015 года, когда курс маната упал почти вдвое, что очень сильно ударило по материальному положению населения. Плюс - регулярное повышение цен на бензин, коммунальные услуги и вообще практически на все товары и услуги. К примеру, за нынешний год продукты питания, по подсчетам некоторых экспертов, подорожали в среднем на 40-50%.
При этом на заработки жители Азербайджана отправляются не в Европу, а в Россию или Украину. На данный момент в РФ официально насчитывается около 600 тысяч трудовых мигрантов из Азербайджана (численность населения страны, по данным властей, составляет 10 миллионов).
"Помимо политических мигрантов - реальных или мнимых - на Запад едут, как правило, люди с высшим образованием, которым нужны не только деньги, но также возможность самореализации и права и свободы (в том числе экономические), которых нет в Азербайджане", - говорит Тогрул Велиев.
Эта категория лиц не просит политическое убежище и не рассчитывает на европейские и немецкие пособия, а, делая ставку на свою квалификацию, надеется там "пригодиться в хозяйстве". И хотя найти работу в Германии - самый надежный способ миграции, но доступен он представителям далеко не всех профессий. Больше всего в этом плане везет медикам и программистам. Объединение азербайджанских врачей в Германии говорит о сотнях медиков из Азербайджана, работающих в ФРГ.
Именно так в 2016 году попал в Германию психиатр Логман Гасымов, работающий сейчас в одной из берлинских клиник: "К 2015 году, когда я, окончив институт и отслужив в армии, безуспешно пытался найти работу в Баку, отток врачей из Азербайджана в Германию был особенно сильным. Половина моих однокурсников тогда уехали. Ну, и я тоже решил попробовать". Логман добавляет, что еще одним фактором, подтолкнувшим его к эмиграции, стала политическая ситуация в стране. Будучи левым активистом, он ощущал себя там все более неуютно, хотя преследованиям не подвергался.
Достаточно часто эмиграция, формально продиктованная экономическими или карьерными причинами, имеет также и политические предпосылки. Азербайджан стабильно занимает одно из последних мест практически во всех международных рейтингах - от свободы слова (167-е из 180-ти) до уровня восприятия коррупции (129-е из 179-ти).
Еще один распространенный путь эмиграции - академический. Молодежь и даже люди среднего возраста поступают в немецкие вузы, чтобы получить магистерскую или докторскую степень, найти работу и остаться в Германии. И даже большинство тех, кто изначально ехал только за дипломом, собираясь потом вернуться на родину, со временем решают остаться в ФРГ.
Так произошло с юристом Насими Аллахвердиевым (имя изменено). На момент приезда в Германию ему было чуть за двадцать, и он намеревался спустя пару лет вернуться в Баку уже магистром. С тех пор он успел стать доктором наук и понять, что в Азербайджан возвращаться не хочет: "Со временем я понял, что здесь мне гораздо комфортнее и гораздо больше шансов найти применение полученным знаниям". По мнению юриста, то же самое касается и других молодых специалистов - ни уровень их квалификации, ни подход к профессии, ни мировоззрение, сформировавшееся за годы учебы и жизни в ФРГ, не позволит им нормально работать в Азербайджане и стать частью системы.
"Их знания и принципы там никому не нужны. В лучшем случае они будут только раздражать коллег, привыкших работать совсем иначе", - сетует Аллахвердиев. А страдает от этого, в конечном счете, азербайджанское общество, по которому и бьет отсутствие в стране квалифицированных кадров в таких важных сферах, как медицина, образование или наука, подвел итог юрист.
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