Позиция Азербайджана по Украине: между двух огней или на двух стульях

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Выражая Киеву сочувствие и оказывая гуманитарную помощь, официальный Баку, тем не менее, пытается сохранять нейтралитет и не вставать ни на чью сторону после вторжения РФ в Украину.
Власти Азербайджана пока так и не выразили никакой четкой позиции по поводу российского вторжения в Украину. 25 февраля Хикмет Гаджиев, помощник президента Ильхама Алиева по вопросам внешней политики, заявил, что "очень важно, руководствуясь нормами и принципами международного права, решить этот вопрос политическим, дипломатическим путем, а также на основе диалога", и призвал к прекращению огня. Ничего более конкретного из Баку не прозвучало, и объясняется это, похоже, двойственностью его положения.
С одной стороны, отношение Азербайджана к карабахскому вопросу созвучно позиции Киева по Крыму и Донбассу. Еще в начале года президент Алиев на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским повторил, что признает территориальную целостность Украины. С другой - Россия является одним из важнейших стратегических и экономических партнеров Азербайджана. В том же Карабахе стоят российские миротворцы, размещенные там после 44-дневной армяно-азербайджанской войны осени 2020 года.
Видимо, поэтому Азербайджан просто не принял участия в голосовании на Генассамблее ООН по резолюции, требовавшей, чтобы Россия немедленно прекратила применение силы против Украины. Среди постсоветских стран также поступили Узбекистан и Туркменистан.
В отличие от Тбилиси, на улицах Баку почти не встретишь сине-желтых украинских флагов. Однако они украсили аватарки многих пользователей азербайджанского сегмента соцсетей, а мартовский ветер то и дело доносит слово "Украина" из разговоров прохожих.
27 февраля перед зданием украинского посольства в Баку прошла довольно многолюдная по местным меркам акция в поддержку Украины, на которой, наряду с лозунгом "Слава Украине!", звучало также и "Путин, убирайся!". "Пусть Россия уйдет с украинских земель. И из Карабаха пусть тоже выведет свои войска", - сказала журналистам одна из участниц акции. "Мы ждем большей поддержки от правительства Азербайджана. Украина всегда поддерживала нас, и теперь мы должны поддержать ее", - добавил другой участник.
При этом стоит сказать, что в Азербайджане просто невозможно провести несанкционированную акцию на какую бы то ни было тему - ее сразу разгонит полиция. И если эта акция состоялась, значит, указывают наблюдатели, власти дали на нее добро. Кроме того, в стране был организован сбор гуманитарной помощи от населения, а правительство отправило в Украину медикаменты и горючее.
По мнению политолога Ильгара Велизаде, власти Азербайджана после вторжения РФ в Украину оказались между двух огней: "Азербайджан сам, хотя и в гораздо меньшем масштабе, пережил ту гуманитарную катастрофу, что происходит сейчас в Украине. Территориальный конфликт, война, беженцы - все это нам хорошо знакомо. Поэтому как власти, так и наше общество не могут не сопереживать Украине".
При этом, уточняет политолог, Баку избегает любой конфронтации как с Россией, так и с другими крупными соседними странами. В итоге, помогая Украине по мере сил в рамках международного гуманитарного права, "Азербайджан воздерживается от резких движений в адрес России", чтобы не поставить себя под удар.
Гражданский активист, в прошлом политзаключенный Гияс Ибрагимов, в свою очередь, уверен, что власти просто не хотят терять покровителя в лице Путина: "Правящая партия "Новый Азербайджан" хочет одного - оставаться правящей и далее. Долгие годы Россия ей в этом помогала, выступая основным гарантом ее власти. И они не хотят отказываться от этого гаранта, пока не найдут нового. Или не будут уверены, что путинский режим обречен".
Казалось бы, на фоне лавины санкций Запада против РФ и подскочивших цен на энергоносители у Азербайджана есть шанс пополнить казну за счет экспорта газа. Но экономист Фарид Мехрализаде полагает, что сильно озолотиться не выйдет: "По техническим причинам Азербайджан все равно не сможет поставлять Европе больше газа, чем сейчас. А это довольно скромный объем, заменить Россию в этом плане нам не удастся".
По его словам, рост цен на газ, конечно, увеличит доходы Баку, но не намного и не надолго. Тем более, что и проблем от ухудшения экономической ситуации в РФ тоже будет достаточно. Россия для Азербайджана - основной рынок для ненефтегазового экспорта, в частности - для сельхозпродукции. Снижение платежеспособности россиян ударит по азербайджанскому бизнесу, завязанному на поставки в Россию.
Кроме того, только по официальным данным в РФ находятся 600 тысяч трудовых мигрантов из Азербайджана, в целом же там проживают более двух миллионов этнических азербайджанцев. Почти половина всех денежных переводов поступает в страну из РФ. Из Украины - около 4%. Исходя из этого, Фарид Мехрализаде прогнозирует, что экономический кризис в России неминуемо отразится, как минимум, на положении десятков тысяч семей, живущих на счет таких денежных переводов. Да и число безработных вырастет, если мигранты вернутся домой.
Хотя попасть из России в Азербайджан сегодня можно лишь окольными путями - прямое авиасообщение приостановлено. Росавиация объясняет свое решение "рисками, возникающими при международных полетах", а азербайджанские авиаперевозчики AZAL и Buta Airways ссылаются на отсутствие возможности полноценного страхования из-за санкций. Сухопутная же граница до сих пор закрыта из-за карантина. Все это не позволяет тем, кто готов так поступить, отсидеться в Баку или использовать его как транзитный пункт.
Аналитики отмечают, что 22 февраля, за два дня до вторжения России в Украину, Азербайджан и РФ подписали декларацию о союзническом взаимодействии, которая, в частности, подразумевает предоставление друг другу военной помощи в случае необходимости. По официальной версии, дата подписания документа была выбрана давно. Теперь он, фактически, делает Баку потенциальным союзником Москвы.
Однако политобозреватель Шахин Рзаев считает, что не стоит придавать декларации особого значения: "Это просто формальность. Если Россия захочет потребовать чего-то от Азербайджана, она сделает это и без всяких договоров. Существенно положение нашей страны этот документ не ухудшает".
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