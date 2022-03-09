Позиция Азербайджана по Украине: между двух огней или на двух стульях

Власти Азербайджана пока так и не выразили никакой четкой позиции по поводу российского вторжения в Украину. 25 февраля Хикмет Гаджиев, помощник президента Ильхама Алиева по вопросам внешней политики, заявил, что "очень важно, руководствуясь нормами и принципами международного права, решить этот вопрос политическим, дипломатическим путем, а также на основе диалога", и призвал к прекращению огня. Ничего более конкретного из Баку не прозвучало, и объясняется это, похоже, двойственностью его положения.

С одной стороны, отношение Азербайджана к карабахскому вопросу созвучно позиции Киева по Крыму и Донбассу. Еще в начале года президент Алиев на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским повторил, что признает территориальную целостность Украины. С другой - Россия является одним из важнейших стратегических и экономических партнеров Азербайджана. В том же Карабахе стоят российские миротворцы, размещенные там после 44-дневной армяно-азербайджанской войны осени 2020 года.

Видимо, поэтому Азербайджан просто не принял участия в голосовании на Генассамблее ООН по резолюции, требовавшей, чтобы Россия немедленно прекратила применение силы против Украины. Среди постсоветских стран также поступили Узбекистан и Туркменистан.

Сине-желтое настроение

В отличие от Тбилиси, на улицах Баку почти не встретишь сине-желтых украинских флагов. Однако они украсили аватарки многих пользователей азербайджанского сегмента соцсетей, а мартовский ветер то и дело доносит слово "Украина" из разговоров прохожих.

27 февраля перед зданием украинского посольства в Баку прошла довольно многолюдная по местным меркам акция в поддержку Украины, на которой, наряду с лозунгом "Слава Украине!", звучало также и "Путин, убирайся!". "Пусть Россия уйдет с украинских земель. И из Карабаха пусть тоже выведет свои войска", - сказала журналистам одна из участниц акции. "Мы ждем большей поддержки от правительства Азербайджана. Украина всегда поддерживала нас, и теперь мы должны поддержать ее", - добавил другой участник.

При этом стоит сказать, что в Азербайджане просто невозможно провести несанкционированную акцию на какую бы то ни было тему - ее сразу разгонит полиция. И если эта акция состоялась, значит, указывают наблюдатели, власти дали на нее добро. Кроме того, в стране был организован сбор гуманитарной помощи от населения, а правительство отправило в Украину медикаменты и горючее.

Сопереживание vs осторожность

По мнению политолога Ильгара Велизаде, власти Азербайджана после вторжения РФ в Украину оказались между двух огней: "Азербайджан сам, хотя и в гораздо меньшем масштабе, пережил ту гуманитарную катастрофу, что происходит сейчас в Украине. Территориальный конфликт, война, беженцы - все это нам хорошо знакомо. Поэтому как власти, так и наше общество не могут не сопереживать Украине".

Гияс Ибрагимов

При этом, уточняет политолог, Баку избегает любой конфронтации как с Россией, так и с другими крупными соседними странами. В итоге, помогая Украине по мере сил в рамках международного гуманитарного права, "Азербайджан воздерживается от резких движений в адрес России", чтобы не поставить себя под удар.

Гражданский активист, в прошлом политзаключенный Гияс Ибрагимов, в свою очередь, уверен, что власти просто не хотят терять покровителя в лице Путина: "Правящая партия "Новый Азербайджан" хочет одного - оставаться правящей и далее. Долгие годы Россия ей в этом помогала, выступая основным гарантом ее власти. И они не хотят отказываться от этого гаранта, пока не найдут нового. Или не будут уверены, что путинский режим обречен".

Больше вреда, чем пользы?

Казалось бы, на фоне лавины санкций Запада против РФ и подскочивших цен на энергоносители у Азербайджана есть шанс пополнить казну за счет экспорта газа. Но экономист Фарид Мехрализаде полагает, что сильно озолотиться не выйдет: "По техническим причинам Азербайджан все равно не сможет поставлять Европе больше газа, чем сейчас. А это довольно скромный объем, заменить Россию в этом плане нам не удастся".

Эксперты говорят, что Азербайджан не сможет увеличить поставки энергоносителей в Европу

По его словам, рост цен на газ, конечно, увеличит доходы Баку, но не намного и не надолго. Тем более, что и проблем от ухудшения экономической ситуации в РФ тоже будет достаточно. Россия для Азербайджана - основной рынок для ненефтегазового экспорта, в частности - для сельхозпродукции. Снижение платежеспособности россиян ударит по азербайджанскому бизнесу, завязанному на поставки в Россию.

Кроме того, только по официальным данным в РФ находятся 600 тысяч трудовых мигрантов из Азербайджана, в целом же там проживают более двух миллионов этнических азербайджанцев. Почти половина всех денежных переводов поступает в страну из РФ. Из Украины - около 4%. Исходя из этого, Фарид Мехрализаде прогнозирует, что экономический кризис в России неминуемо отразится, как минимум, на положении десятков тысяч семей, живущих на счет таких денежных переводов. Да и число безработных вырастет, если мигранты вернутся домой.

Союзник Кремля?

Хотя попасть из России в Азербайджан сегодня можно лишь окольными путями - прямое авиасообщение приостановлено. Росавиация объясняет свое решение "рисками, возникающими при международных полетах", а азербайджанские авиаперевозчики AZAL и Buta Airways ссылаются на отсутствие возможности полноценного страхования из-за санкций. Сухопутная же граница до сих пор закрыта из-за карантина. Все это не позволяет тем, кто готов так поступить, отсидеться в Баку или использовать его как транзитный пункт.

Ильхам Алиев и Владимир Путин, октябрь 2019 года

Аналитики отмечают, что 22 февраля, за два дня до вторжения России в Украину, Азербайджан и РФ подписали декларацию о союзническом взаимодействии, которая, в частности, подразумевает предоставление друг другу военной помощи в случае необходимости. По официальной версии, дата подписания документа была выбрана давно. Теперь он, фактически, делает Баку потенциальным союзником Москвы.

Однако политобозреватель Шахин Рзаев считает, что не стоит придавать декларации особого значения: "Это просто формальность. Если Россия захочет потребовать чего-то от Азербайджана, она сделает это и без всяких договоров. Существенно положение нашей страны этот документ не ухудшает".

Смотрите также:

Война в Украине - 10.03.2022 Пошла третья неделя войны. Харьков, Ирпень, Буча оказались на пути выполнения приказа, отданного президентом Путиным, и подвергаются жестоким бомбардировкам и обстрелам. 9 марта в Мариуполе бомба попала во двор городского роддома. Страшные опасения становятся реальностью. Этот снимок сделан в Бейруте около посольства РФ в Ливане.

Война в Украине - 10.03.2022 Сообщения о бомбардировке роддома вызвали шок во всем мире. "То, что Россия делает в Мариуполе, даже не геноцид", - заявил DW советник мэра города Петр Андрющенко: "Человечество еще не придумало определения для зверств, которые совершает Россия в Мариуполе. Если это не остановить, это будет распространяться дальше".

Война в Украине - 10.03.2022 По первым данным украинских властей, в результате пострадали 17 человек. Сообщений о погибших сначала не было. Утром 10 марта в Мариуполе заявили, что в результате обстрела роддома погибли три человека, в том числе один ребенок. Оперативно проверить эту информацию в условиях войны не представляется возможным.

Война в Украине - 10.03.2022 Эвакуация из разрушенного роддома в Мариуполе. Город окружен, отрезан от помощи, лишен воды и света. До начала войны здесь проживало около 430 тысяч человек.

Война в Украине - 10.03.2022 Последний на сегодня кадр из Мариуполя. По данным ООН на 8 марта, за время военных действий в Украине зарегистрировано 1424 пострадавших мирных жителей, среди них - 516 погибших, в том числе 37 детей. 908 человек получили ранения. Реальная ситуация, вероятно, хуже, так как получение и сбор такой информации во время боевых действий затруднены.

Война в Украине - 10.03.2022 "Авиабомба на роддом - это окончательное доказательство, доказательство того, что происходит геноцид украинцев, - заявил президент Зеленский. "Детская больница, роддом. Чем они угрожали Российской Федерации? Что это за страна такая <...>, которая боится больниц, боится роддомов и уничтожает их? Там что, были маленькие бандеровцы? <...> Что это было, денацификация больницы?".

Война в Украине - 10.03.2022 Беженцы из Запорожья на границе с Польшей. Мирные жители покидают свои дома, направляются в более безопасные регионы Украины. Многие затем - в Европу или через эти государства едут к родственникам в другие страны мира. Европейские правительства координируют усилия, чтобы достойно принять и разместить всех, кто нуждается в помощи.

Война в Украине - 10.03.2022 Среди беженцев - согласно оценкам, уже один миллион детей. Эти дети пока находятся во Львове. Город переполнен и готовится к обороне - наряду с Одессой и другими украинскими городами.

Война в Украине - 10.03.2022 Российская армия продолжает попытки окружить Киев. В городе готовы отражать агрессию силами военных и участников сил территориальной обороны, всем народом. Для украинцев защита своей родины уже стала Отечественной войной. 10 марта мэр города Виталий Кличко сообщил, что столицу Украины на данный момент уже покинул каждый второй житель. В Киеве сейчас находятся около двух миллионов человек.

Война в Украине - 10.03.2022 Эта фотография сделана в центре по приему беженцев в венгерской деревне Барабас.

Война в Украине - 10.03.2022 Мать и младенец четырех недель от роду. Беженцы из Украины в центре регистрации и временного размещения в баварском городе Аугсбург. Отсюда людей распределяют дальше - по общежитиям или находят другие возможности.

Война в Украине - 10.03.2022 Немного сладостей после тяжелого, очень тяжелого пути - на вокзале в Берлине. Многие жители Германии бесплатно предлагают беженцам комнаты в своих домах и квартирах. В немецких СМИ даже публикуют рекомендации, как правильно все сделать - например, проинформировать арендодателей.

Война в Украине - 10.03.2022 В мире продолжаются массовые акции протеста против войны. Эту многотысячную демонстрацию организовали и провели школьники в немецком городе Франкфурт-на-Майне.

Война в Украине - 10.03.2022 В небе над Франкфуртом-на-Майне во время этой акции можно было увидеть такую надпись на немецком языке: "Frieden" - "Мир", сделанную спортивными самолетами.

Война в Украине - 10.03.2022 Наследник британского престола принц Чарльз уже в первые дни войны посетил украинскую церковь и общину в Лондоне. Сейчас он встретился с беженцами из страны - в англиканском храме Holy Trinity Brompton, прихожане которого оказывают помощь людям из Украины. Ранее королева Великобритании Елизавета II сделала щедрое пожертвование Комитету по чрезвычайным ситуациям на поддержку украинцев.

Война в Украине - 10.03.2022 В Берлине люди несут цветы к посольству Украины. Есть и такая гирлянда, сделанная детьми. Во многих местах в Германии, например, в Кельне призывы к миру и нарисованные учениками украинские флаги можно увидеть на окнах школ или просто детских комнат в окнах жилых домов.

Война в Украине - 10.03.2022 Завершим сегодня в Будапеште - в надежде и молитве, что завтра нам не придется показывать и видеть еще один разрушенный роддом, еще одну больницу, школу… где-то в охваченной войной стране. Автор: Николай Пермяков

