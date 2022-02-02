Винная бочка из десяти дубов и другие сюрпризы дворца в Людвигсбурге (фото)

Людвигсбург • В этот немецкий дворец эпохи барокко, вернее - в здешний парк, мы обычно заглядываем осенью по случаю ежегодной и очень большой выставки тыкв - рассказываем в нашей рубрике "По Германии", показываем скульптуры из многих тысяч тыкв и отдельные гигантские экземпляры, победившие на традиционном чемпионате по взвешиванию достижений садово-огородного хозяйства.

Пилотный проект

Сейчас и у нас, и у всех желающих появилась возможность заглянуть в саму Людвигсбургскую резиденцию (Residenzschloss Ludwigsburg) - посетить в любое время года, дня и ночи из любой точки земного шара, где есть интернет. Для этого потребуются очки виртуальной реальности и приложение "Monumente interaktiv - geheime Wege" (play.google.com - apps.apple.com), разработанное по заказу Объединения государственных дворцов, садов и парков Баден-Вюртемберга. Приложение дает возможность покинуть стандартные маршруты экскурсий, заглянуть в уголки, обычно недоступные туристам или доступные лишь в рамках редких специальных туров, то есть увидеть достопримечательности по-новому, на что и указывает немецкое название приложения, обещающее интерактивную прогулку по тайным местам и тропам.

Также, как подчеркнули создатели приложения, технология виртуальной реальности позволяет увидеть эти места людям с ограниченными возможностями передвижения. Речь идет о пилотном проекте. Выбор экскурсий будет расширяться - одним Людвигсбургом дело не ограничится. Еще один виртуальный тур в Баден-Вюртемберге уже можно совершить по резиденции в Мангейме.

Людвигсбургская резиденция. Фотографии

Статс-секретарь министерства финансов Баден-Вюртемберга Гизела Шплетт (Gisela Splett, слева) и уполномоченная земельного правительства по правам инвалидов Симоне Фишер (Simone Fischer, справа) во время презентации пилотного проекта в Людвигсбурге

Зрительный зал в придворном театре Людвигсбургской резиденции

Вид со сцены

Историческая малая кухня во дворце

Вход в винный погреб резиденции в Людвигсбурге

Дворец и винный погреб

Как раз на этой неделе в Людвигсбурге прошла презентация виртуальных экскурсий по трем помещениям или частям дворца - лестнице для прислуги, сцене придворного театра, а также погребу, в котором находится самая большая деревянная бочка земли Баден-Вюртемберг, способная вместить невероятные 90 тысяч литров вина. На строительство в свое время потребовалось целых десять больших дубов.

Бочек сохранилось здесь много, самых разных размеров… В одиночку герцогам и королям Вюртемберга даже при помощи родственников и гостей столько было не выпить, но вино использовалось в качестве платежного средства - выдавалось придворным чиновникам и прислуге. Баден-Вюртемберг - регион винный, так что было, чем заполнять погреб и платить жалование.

Людвигсбургскую резиденцию возвели для правителей из Вюртембергского дома в 1704-1733 годах. Она входит в число самых больших дворцово-парковых ансамблей барочной эпохи в Германии. В мае-июле резиденция традиционно является местом проведения фестиваля искусств - Ludwigsburger Schlossfestspiele. Он был основан в 1932 году и является одним из старейших в немецкоязычных странах.

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