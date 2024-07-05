Виктор Орбан прибыл с необъявленным визитом в Москву

Виктор Орбан прибыл с необъявленным визитом в Москву5 июля 2024 г.
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву с необъявленным визитом, передают мировые агентства в пятницу, 5 июля. Как сообщил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши, цель поездки - встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В рамках своей миротворческой миссии премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву. Глава правительства встретится с президентом России Владимиром Путиным", - цитирует Хаваши информагентство MTI.
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