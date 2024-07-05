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Виктор Орбан прибыл с необъявленным визитом в Москву

Александра Иванова
5 июля 2024 г.

Премьер Венгрии Виктор Орбан намерен провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили в его пресс-службе.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (фото из архива)Фото: DW

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву с необъявленным визитом, передают мировые агентства в пятницу, 5 июля. Как сообщил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши, цель поездки - встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В рамках своей миротворческой миссии премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву. Глава правительства встретится с президентом России Владимиром Путиным", - цитирует Хаваши информагентство MTI.

"Новость дополняется"

 

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