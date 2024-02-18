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Вице-премьер: Приглашение Украины в НАТО не снято с повестки

Павел Мыльников | Максим Драбок
19 февраля 2024 г.

Приглашение Киева в НАТО в нынешнем году может служить предохранителем от дестабилизации и залогом дальнейшей помощи, заявила DW Ольга Стефанишина на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Флаги Украины и НАТО в Вильнюсе
Июльский саммит НАТО пройдет в столице СШАФото: Petras Malukas/AFP/Getty Images

Вопрос приглашения Украины в НАТО на июльском саммите альянса в США не снят с повестки дня. Об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила в беседе с корреспондентом Deutsche Welle в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в воскресенье, 18 февраля. "Нет никаких разночтений, позиция наша однозначная - Украина должна быть приглашена в НАТО. Этот вопрос не снят с повестки дня. И он будет в повестке дня до принятия", - подчеркнула собеседница DW.

Приглашение Киева в этом году может служить определенным предохранителем от дестабилизации и залогом дальнейшей помощи Украине, считает Стефанишина. Новый генеральный секретарь НАТО не изменит динамику этого процесса, добавила украинская чиновница. "Мы переросли времена, когда рассчитывали на определенные личности. У нас происходит четко запрограммированный вильнюсским саммитом НАТО процесс", - пояснила собеседница DW.

При этом постоянная представительница США при НАТО Джулианн Смит несколькими днями ранее допустила, что Украина не получит приглашения в Североатлантический альянс на июльском саммите в Вашингтоне. По ее прогнозам, союзники продемонстрируют продолжающееся сближение с Киевом и сделают "конкретные шаги, которые послужат мостом" между нынешним статусом Украины при НАТО и полноправным членством. 75-й саммит стран-членов альянса состоится 9-11 июля в Вашингтоне.

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