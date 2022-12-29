Вице-канцлер ФРГ: Дело идет к поражению России на поле боя

Роберт Хабек пообещал дальнейшую поддержку Киеву, но заявил, что ее следует согласовывать с союзниками Берлина.

В войне против Украины дело идет к поражению России на поле боя. Об этом заявил в интервью агентству dpa вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) из партии "Союз-90"/"зеленые", который одновременно занимает должность федерального министра экономики и защиты климата. Агентство цитирует высказывания Хабека в четверг, 29 декабря.

"Никто не мог представить себе, что 2022 год закончится именно так", - отметил германский политик. Президент РФ Владимир "Путин проигрывает эту войну на поле боя", добавил он. По словам Роберта Хабека, это связано с тем, что украинская армия получает оружие из Европы, от стран НАТО и США и использует это оружие "умело и стратегически, разумно и героически". "Я выступаю за то, чтобы Германия вместе с союзниками поддержала Украину таким образом, чтобы она могла выиграть эту войну", - сказал Хабек. Еще до начала российской военной агрессии он выступал за поставки вооружения Киеву, напомнило dpa.

Хабек пообещал дальнейшую поддержку Киеву

"Безусловно, будут новые системы, дальнейшая поддержка, однако их следует согласовывать с союзниками", - указал замглавы правительства ФРГ.

США ранее подтвердили предоставление Киеву батареи американского наземного мобильного зенитного ракетного комплекса противовоздушной и противоракетной обороны средней дальности Patriot. Украинских военных обучат работе с ним.

В Берлине также сообщили о передаче Варшаве трех систем ПВО Patriot, которые интегрируют в общую систему НАТО.

На вопрос, ожидать ли переброску систем в Украину, Хабек ответил: "Хорошо, что США поставляют Patriot. Что касается Германии, то мы поддерживаем Украину, в том числе тяжелыми вооружениями на протяжении месяцев, и будем продолжать это делать".

Берлин продолжит производить боеприпасы для зенитных самоходных установок "Гепард", а также предоставит Киеву дальнейшие системы противовоздушной обороны IRIS-T, указал Хабек.

Вице-канцлер: Характер оперативных задач существенно изменился

В октябре вице-канцлер Хабек отметил, что он и сотрудники его министерства вместе с коллегами из других стран Евросоюза занимаются экстренной отправкой генераторов и трансформаторов в Украину для смягчения последствий российских ударов по украинской энергосистеме. По сравнению с сентябрем характер решаемых оперативных задач существенно изменился, констатировал Роберт Хабек.

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