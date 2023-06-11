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В ФРГ отвергли утверждения о поддержке "военных проектов РФ"

Екатерина Венкина
26 мин. назад

В правительстве Мекленбурга - Передней Померании назвали "грубым искажением" содержащиеся в материале Die Welt am Sonntag утверждения о якобы имевшем место продвижении "проектов вооружений с Россией".

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Стенд компании "Вертолеты России" на выставке в Москве
"Вертолеты России" фото из архива)Фото: Globa Look Press/picture alliance

Правительство земли Мекленбург - Передняя Померания (МПП) отвергло утверждения газеты Die Welt am Sonntag, что местные власти "прямо или косвенно продвигали российские военные проекты и участвовали в сборке вертолетов для Путина". Пресс-секретарь правительства Андреас Тимм (Andreas Timm) в субботу, 10 июня, заявил, что информация, содержащаяся в публикации газеты, является "грубым искажением" действительности.

"Правительство земли Мекленбург - Передняя Померания ни разу не говорило о проектах вооружений с Россией, не продвигало и не рекламировало" их, заявил представитель властей в Шверине.

Публикация Die Welt am Sonntag о вертолетном заводе в Ростоке

Die Welt am Sonntag 10 июня опубликовала на своем сайте материал, в котором утверждала, что "компания в Ростоке поставляла в Россию детали для вертолетов и беспилотников" и "даже после аннексии Крыма премьер-министр (МПП Мануэла - Ред.) Швезиг выступала за сотрудничество на самом высоком уровне". По версии издания, речь шла о сотрудничестве - даже несмотря на вовлечение в сделку "оружейного производителя" Кремля.

Премьер-министр земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг
Мануэла Швезиг (фото из архива)Фото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance

В  2018 году правительство федеральной земли намеревалось совместно с Россией построить вертолетный завод в Ростоке, сообщила газета. Партнерами стали поставщик Airbus компания luratec AG в Ростоке и российская VR-Technologies ("ВР-Технологии"), дочернее предприятие холдинга "Вертолеты России", написала Die Welt am Sonntag. По ее данным, в планах значились разработка беспилотного летательного аппарата и легкого пассажирского вертолета.

"Это не проект в области вооружений"

В правительстве федеральной земли пояснили, что соглашение о сотрудничестве, подписанное на Дне России в 2018 году между luratec AG и VR-Technologies из России, касалось сотрудничества в области разработки и выпуске вертолетной техники. Предполагалось, что в Мекленбурге - Передней Померании может быть запущено производство гражданских вертолетов или их компонентов, что позволило бы создать рабочие места, отметили представители федеральной земли.

"В соглашении о сотрудничестве прямо говорится, что "обе компании хотят более интенсивно и тесно сотрудничать в области разработки гражданских вертолетов и беспилотников". Это не проект в области вооружений", - подчеркнул Андреас Тимм. В итоге инициативы, связанные с соглашением о сотрудничестве, не удалось реализовать, добавили в правительстве.

"Информация была публичной с 2018 года"

Соглашение между luratec AG и VR-Technologies было подписано на Дне России в присутствии премьер-министра МПП и примерно 800 гостей, уточнили в правительстве. "Таким образом, то, что Die Welt am Sonntag пытается продать как новую (информацию - Ред.), было публично известно здесь с октября 2018 года", - сказал представитель правительства.

Местные власти также обратили внимание на то, что они охарактеризовали как "дальнейшие ошибки" в публикации. Так, цель по производству "гражданских беспилотных малых вертолетов" к 2020 году ставилась на заседании рабочей группы по промышленности и экономике без участия представителей госканцелярии Шверина, говорится в заявлении.

Ложным также является утверждение газеты, что в служебной записке госканцелярии Шверина о ходе обсуждений проекта с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым отмечалось, что инициатива "очень приветствовалась как немецкой, так и российской сторонами", указали далее в правительстве МПП.

Гендиректор "Ростеха" - под санкциями РФ

Холдинг "Вертолеты России" входит в состав госкорпорации "Ростех". Его гендиректором является Сергей Чемезов. Он внесен в санкционный список Евросоюза.

Ранее, 21 апреля, газеты Bild и Die Welt выпустили совместное расследование, в котором утверждали, что фонд "Защита климата и экологии" (Klima- und Umweltschutz MV), созданный в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания, проводил сертификацию газопровода "Северный поток - 2" с заметными нарушениями.

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