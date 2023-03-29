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Фото: DW
ПреступностьРоссия

ФСИН предложила "Ростеху" услуги заключенных

Ирина Уманская
30 мин. назад

Предприятия, входящие в госкорпорацию, рассмотрят инициативу ФСИН. Заключенные могут быть трудоустроены по рабочим специальностям, пишет "Коммерсант".

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В январе глава Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев направил письмо генеральному директору "Ростеха" Сергею Чемезову, в котором предложил задействовать труд заключенных в изготовлении и поставке продукции для нужд госкорпорации. Об этом в среду, 29 марта, сообщила газета "Коммерсант".

Предприятия, входящие в госкорпорацию, рассмотрят предложение ФСИН. Источник газеты в "Ростехе" сообщил, что "рабочая сила [заключенных] не может быть задействована непосредственно на сборке ракет или самолетов", однако варианты сотрудничества "прорабатываются по многим направлениям".

Где могут использовать труд заключенных

Заключенные могут быть привлечены к работе, не требующей высокой квалификации, считают опрошенные "Коммерсантом" эксперты. Например, поставлять тары или спецодежду, участвовать в строительстве объектов. Маловероятно, что услуги заключенных будут использованы в изготовлении конечного продукта в сферах авиационной промышленности или телекоммуникаций. Но для производства составных частей оборудования такой сценарий возможен, причем востребованным может оказаться и женский труд.

В 2017 году впервые стало известно о том, что "Ростех" по договоренности с ФСИН намерен предоставлять работу осужденным к принудительным работам. На входящий в госкорпорацию Уралвагонзавод (УВЗ) планировалось трудоустроить 250 осужденных по ряду рабочих специальностей (токари, фрезеровщики, сверловщики, слесари механосборочных работ и т.д.)

В 2022 году вышел приказ Минюста о запрете привлечения заключенных к труду в организациях, где хранится или производится оружие, отметили в "Коммерсанте".

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