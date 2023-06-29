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Верховный суд США запретил вузам учитывать расу абитуриентов

Даниил Сотников
21 мин. назад

Верховный суд США фактически запретил университетам учитывать расовый фактор при приеме студентов.

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Здание верховного суда в Вашингтоне
Здание верховного суда в ВашингтонеФото: Patrick Semansky/AP/picture alliance

Верховный суд США в четверг, 29 июня, признал неконституционной так называемую позитивную дискриминацию в высших учебных заведениях страны, при которой руководство вузов имело право учитывать расовую принадлежность абитуриентов для сохранения расового многообразия среди студентов.

Такое решение суд вынес в рамках двух дел студентов из Гарварда и Университета Северной Каролины. Организация "Студенты за честное поступление", подавшая иски, настаивала, что раса абитуриента не должна учитываться при зачислении в вуз и обвиняла вузы в дискриминации американцев азиатского происхождения.

Своим решение верховный суд фактически запретил университетам использовать расовый фактор при приеме студентов. Агентство Bloomberg назвало это "новой эрой" в системе высшего образования США. Голоса судей распределилась 6 против 3 в случае Университета Северной Каролины и 6 против 2 в случае Гарварда. Как указывает Bloomberg, большинство элитных университетов США учитывают расу при поступлении, хотя девять штатов, включая Калифорнию и Флориду, запрещают такую ​​практику в государственных учреждениях. 

Байден раскритиковал решение суда, республиканцы - поддержали

Президент США Джо Байден в своем выступлении раскритиковал решение верховного суда, назвав его противоречащим ценностям США. "Я считаю, что наши колледжи сильнее, когда они разнообразны в расовом отношении. Наша нация сильнее, но потому, что мы используем весь спектр талантов в этой стране", - сказал он.

"Это отменяет давно сложившийся прецедент и затрудняет доступ учащихся из недостаточно представленных слоев общества к возможностям, которые помогут им полностью реализовать свой потенциал", - заявила вице-президент США Камала Харрис.

Экс-президент США Дональд Трамп назвал решение суда "великим днем для Америки". "Мы возвращаемся к тому, чтобы все основывалось на заслугах - так и должно быть", - заявил он. Губернатор Флориды Рон Десантис, который заявил о намерениях побороться за пост президента, также поддержал решение суда. "Прием в колледжи должен основываться на заслугах, и абитуриенты не должны оцениваться по их расе или этнической принадлежности. Верховный суд правильно поддержал Конституцию и положил конец дискриминации со стороны колледжей и университетов", - заявил он.

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