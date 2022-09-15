Суд в РФ постановил прекратить работу сайта "Новой газеты"

Верховный суд РФ постановил остановить действие свидетельства о регистрации электронного СМИ, выданное сайту "Новой газеты". Об этом в четверг, 15 сентября, сообщила "Новая газета. Европа".

Роскомнадзор (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, РКН) подал в суд на издание после вручения двух предупреждений за отсутствие маркировки при упоминании организаций, внесенных Минюстом РФ в реестр "иностранных агентов".

При этом одна из организаций на момент той публикации была исключена из списка "иноагентов" вступившим в силу решением суда. Иски "Новой газеты" в связи с предупреждениями с весны не рассмотрены.

"Спецоперация против журналистов"

Таганский районный суд Москвы 14 сентября постановил, что "Новая газета" должна выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей (6565 евро) по статье о "дискредитации" вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП). "В этой спецоперации против журналистов приняли участие: чиновники РКН, привлеченные ими анонимные "эксперты" (впрочем, их фамилии в суде установить нам все же удалось), целых пять генералов полиции (полковников мы не считали) и суд", - указала "Новая газета".

Поводом для составления протокола стали три статьи, опубликованные на сайте "Новой рассказ-газеты": материалы Александра Минкина "Зеркало русской резолюции", Андрея Колесникова "Империя должна озвереть" и Кирилла Фокина "Хроника арканарской грызни".

Ранее Симоновский суд Москвы уже оштрафовал "Новую газету" на 350 тысяч рублей по статье о распространении "недостоверной" информации из-за статьи "Херсон", а в начале июля был наложен штраф в 300 тысяч рублей по той же статье из-за выпущенного 24 февраля видеообращения главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова.

Закон об отзыве лицензии

"Новая газета" 28 марта была вынуждена приостановить работу после второго предупреждения от Роскомнадзора.

В начале сентября суд признал недействительным свидетельство о регистрации "Новой рассказ-газеты", о запуске которой редакция "Новой газеты" сообщила 15 июля. Роскомнадзор 24 июля заблокировал сайт журнала "Новая рассказ-газета".

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий внесудебный отзыв у СМИ лицензии на срок до полугода за распространение "недостоверных", по мнению властей, сведений о действиях российской армии или госорганов.

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