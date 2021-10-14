 Верховный суд РФ не изменил приговор Карине Цуркан по делу о шпионаже | Новости из Германии о России | DW | 14.10.2021

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Россия

Верховный суд РФ не изменил приговор Карине Цуркан по делу о шпионаже

Экс-менеджер "Интер РАО" была признана виновной в шпионаже и осуждена на 15 лет. Деятели культуры указали главе ВС Лебедеву на суровость приговора. Адвокат Карины Цуркан намерена обратиться в ЕСПЧ.

Экс-член правления Интер РАО Карина Цуркан в Мосгорсуде

Карина Цуркан

Верховный суд (ВС) России в четверг, 14 октября оставил в силе приговор бывшему члену правления компании "Интер РАО" Карине Цуркан, осужденной на 15 лет колонии общего режима по обвинению в шпионаже. Суд отклонил жалобу защиты Цуркан. Ее адвокат Анна Ставицкая в беседе с агентством ТАСС отметила, что намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.

Более 30 журналисток и деятелей культуры несколькими днями ранее обратились к председателю ВС России Вячеславу Лебедеву с открытым письмом. Они указали на "суровый приговор" и допустили, что в деле произошла "судебная ошибка". "По итогам подобных дел мы, простые граждане, так и не получаем ответа на вопрос: почему в России стало так много "шпионов", - подчеркивается в обращении.

Дело Карины Цуркан

Карину Цуркан задержали летом 2018 года и предъявили обвинение в шпионаже. По версии следствия, спецслужбы Молдовы завербовали Цуркан в 2004 году, а в 2015-м женщина якобы передала спецслужбам документ, касающийся "отдельных аспектов действий" российских энергетических компаний в рамках международных проектов.

Процесс проходил в закрытом режиме, материалы уголовного дела были засекречены. Правозащитный центр "Мемориал" признал женщину политической заключенной. В декабре 2020 года Московский городской суд приговорил экс-топ-менеджера к 15 годам колонии.

Сама Цуркан и ее защита считают обвинение сфабрикованным. Женщина не признала свою вину. Бывший топ-менеджер заявила, что не имела доступа к государственной тайне.

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    Автор: Наталия Королева


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