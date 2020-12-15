 Суд приговорил Карину Цуркан к 15 годам колонии по делу о шпионаже | Новости из Германии о России | DW | 29.12.2020

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Россия

Суд приговорил Карину Цуркан к 15 годам колонии по делу о шпионаже

Мосгорсуд признал бывшего топ-менеджера "Интер РАО" виновной в шпионаже в пользу Молдовы. Сама Карина Цуркан считает дело сфабрикованным. Защита обжалует приговор.

Бывший топ-менеджер Интер РАО Карина Цуркан в зале Мосгорсуда

Карина Цуркан

Московский городской суд во вторник, 29 декабря, приговорил бывшего члена правления компании "Интер РАО" Карину Цуркан к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд признал женщину виновной в шпионаже, а также обратил в доход государства изъятые у нее 656 млн рублей. Гособвинение требовало для нее 18 лет. Защита намерена обжаловать приговор.

Дело Карины Цуркан

Карину Цуркан задержали летом 2018 года и предъявили обвинение в шпионаже. По версии следствия, спецслужбы Молдовы завербовали Цуркан в 2004 году, а в 2015-м женщина якобы передала спецслужбам документ, касающийся "отдельных аспектов действий" российских энергетических компаний в рамках международных проектов. Процесс проходил в закрытом режиме, материалы уголовного дела были засекречены.

Сама Цуркан и ее защита считают обвинение сфабрикованным. Женщина не признала свою вину. В интервью онлайн-изданию "Медуза" в августе 2018 года бывший топ-менеджер заявила, что не имела доступа к государственной тайне.

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