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Суд в Австралии отказал РФ в аренде участка для посольства

Даниил Сотников
25 мин. назад

Суд в Австралии подтвердил расторжение договора аренды земли для нового посольства России вблизи здания парламента.

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Бывший в аренде РФ участок для посольства в Канберре
Бывший в аренде РФ участок для посольства в КанберреФото: MICK TSIKAS/AAP/IMAGO

Верховный суд Австралии отклонил иск России, оспаривающий расторжение договора аренды земельного участка под строительство нового здания российской дипмиссии, сообщает агентство AP в понедельник, 26 июня.

Премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что приветствует решение Высокого суда и ожидает, что представители российской дипмиссии покинут участок. "Суд ясно дал понять, что в настоящее время нет никаких правовых оснований для продолжения присутствия России на объекте, и мы ожидаем, что Российская Федерация будет действовать в соответствии с решением суда", - сказал Альбанезе.

"Решение Верховного суда Австралии по делу об аренде участка вызывает сожаление. Посольство обсуждает дальнейшие шаги с адвокатами", -  прокомментировали решение суда в российском представительстве.

Австралия запретила строительство нового посольства РФ рядом с парламентом

Россия получила участок в столице Канберре недалеко от здания парламента Австралии в долгосрочную аренду в 2008 году. В 2022 году Национальное столичное управление (NCA) сообщило о расторжении соглашения, поскольку Россия не завершила строительные работы в течение трех лет со дня выдачи разрешения, однако суд счел действия управления незаконными.

После этого правительство Австралии объявило, что аннулирует договор аренды участка "по соображениям безопасности" и провело через парламент страны соответствующий законопроект. По словам премьер-министра Энтони Альбанезе, правительство получило очень четкие рекомендации по безопасности, "относительно риска, который представляет новое российское присутствие так близко к зданию парламента".

Власти Австралии подчеркнули, что речь идет не о запрете на присутствие российского дипломатического представительства в Канберре как такового, а лишь о строительстве посольства рядом с парламентом страны. При этом Австралия заявила, что осуждает "незаконное и аморальное вторжение России в Украину" и не исключила, что в будущем спорный участок может быть передан другой стране для строительства дипмиссии. Интерес к участку уже проявила Украина.

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