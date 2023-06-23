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Дипломат-сквоттер занял землю под посольство РФ в Австралии

Сергей Ромашенко
41 мин. назад

Российский дипломат поселился на спорной территории, где предполагалось построить новое здание посольства РФ. Правительство Австралии аннулировало договор аренды, после чего участок занял дипломат-сквоттер.

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Бытовка дипломата на спорном участке
Фото: Rod McGuirk/AP Photo/picture alliance

В столице Австралии Канберре российский дипломат захватил участок земли, на котором Россия планировала построить новое здание посольства, сообщили австралийские СМИ в пятницу, 23 июня. Имя российского дипломата не приводится. По сообщениям СМИ, он поставил на захваченном участке бытовку, в которой живет уже несколько дней. Полиция Австралии наблюдает за ним, но не может его выселить, поскольку он обладает дипломатической неприкосновенностью.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что присутствие российского дипломата на участке "не является угрозой национальной безопасности", особенно в условиях австралийской зимы, когда на улице холодно. "Австралия будет отстаивать свои ценности, мы будем отстаивать свою национальную безопасность, но парень, стоящий на холоде на траве в Канберре, не является угрозой нашей национальной безопасности", - сказал Албаниз на пресс-конференции.

Власти Австралии в середине июня аннулировали договор с российской стороной об аренде данного участка. По словам Албаниза, это было сделано в интересах национальной безопасности страны, поскольку его правительство получило четкие рекомендации по безопасности относительно рисков, которые представляет новое российское присутствие в непосредственной близости от здания парламента в Канберре.

Аннулирование договора об аренде

Власти Австралии подчеркнули, что речь идет не о запрете на присутствие российского дипломатического представительства в Канберре как такового, а лишь о строительстве посольства рядом с парламентом страны. При этом Австралия заявила, что осуждает "незаконное и аморальное вторжение России в Украину" и не исключила, что в будущем спорный участок может быть передан другой стране для строительства дипмиссии. Интерес к участку уже проявила Украина.

Посольство России отказалось от комментариев. В то же время российские СМИ сообщили, что дипломатическая миссия РФ проинформировала власти Австралии о намерении оспорить действия Канберры в суде. Когда этот иск может быть рассмотрен, пока не ясно.

Договор аренды с Россией был заключен в 2008 году сроком на 99 лет, однако российская сторона так и не начала строительные работы. По этой причине Национальное управление капитального строительства (NCA) издало распоряжение об освобождении участка, но суд признал это решение незаконным, и тогда в затянувшийся спор вмешалось правительство Австралии.

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