  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война России против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Верховная рада приняла бюджет Украины на 2024 год

Даниил Сотников
9 ноября 2023 г.

На военные расходы приходится почти половина всех трат бюджета, а дефицит будет финансироваться за счет внешних заимствований.

https://p.dw.com/p/4YdgC
Заседание Верховной рады
Заседание Верховной радыФото: Mykola Lazarenko/Ukrainian presidential press service/TASS

Верховная рада Украины приняла государственный бюджет страны на 2024 год, половина расходов в котором будут направлены на оборону, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг, 9 ноября.

Согласно документу, доходы бюджета Украины в следующем году ожидаются на уровне 1,76 трлн гривен (46 млрд евро), расходы - на уровне 3,35 трлн гривен (87 млрд евро). Таким образом, дефицит бюджета составит 1,57 трлн гривен (41 млрд евро). Согласно документу, внешние заимствования Украины должны составить 43 млрд евро.

При расчете бюджета украинские власти исходили из прогноза реального роста ВВП на уровне 4,6% и инфляции в 9,7 процента.

Больше половина бюджета - на оборону

На военные нужды в 2024 году в Украине планируется направить 1,69 трлн гривен (44 млрд евро) - 22% ВВП страны. При этом денежные средства на сектор национальной безопасности и обороны по закону покрываются исключительно внутренними поступлениями: налогами, таможенными платежами, дивидендами госкомпаний, приватизацией и средствами от размещения ценных бумаг, подчеркнула председатель комитета Верховной рады по бюджету Роксолана Подласа.

"Практически 50 процентов наших расходов - на оборону и безопасность Украины. Будет еще больше оружия и техники, больше дронов, боеприпасов, ракет. Каждая гривна налогоплательщиков уйдет на армию", - прокомментировал новый бюджет премьер-министр Шмыгаль.

Кроме того, в бюджете заложена индексация пенсий и рост минимальной зарплаты. Расходы на образование и медицину вырастут более чем на 20 млрд гривен (51,8 млн евро), отчитался Шмыгаль. Еще 40 млрд гривен (103 млн евро) предусмотрены для поддержки бизнеса.

С начала военной агрессии России против Украины в феврале 2022 года и Москва, и Киев значительно увеличили свои расходы на оборону. Кроме того, было увеличено производство оружия и боеприпасов.

Смотрите также:

Членство ЕС для Украины и Молдовы

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Украинский президент Владимир Зеленский в Европарламенте в Брюсселе на фоне флага Украины и эмблемы ЕС

Помощь Украине: Европа даст в два раза больше, чем США

Помощь Украине: Европа даст в два раза больше, чем США

Европейские страны заложили в свои бюджеты многолетнюю военную и финансовую поддержку Киева, отмечает немецкий институт IfW. В рейтинге крупнейших доноров теперь новый лидер.
Экономика и бизнес10 октября 2023 г.
Белый дом в Вашингтоне, подсвеченный в цвета флага Израиля

Белый дом попросит на помощь Украине и Израилю "значительно больше" 2 млрд долларов

Белый дом попросит на помощь Украине и Израилю "значительно больше" 2 млрд долларов

Конгресс США ранее принял временный бюджет без помощи Киеву. Теперь глава Белого дома Байден намерен запросить помощь сразу Израилю и Украине.
Политика15 октября 2023 г.
external

Глава МИД Швеции о пути в НАТО, войне в Украине, войне Израиля против ХАМАС и кризисе в секторе Газа

Глава МИД Швеции о пути в НАТО, войне в Украине, войне Израиля против ХАМАС и кризисе в секторе Газа

Швеция решила вступить в НАТО. Такой шаг стал реакцией на агрессию России против Украины. С большим беспокойством в Стокгольме следят за конфликтом на Ближнем Востоке. Израиль имеет право защищаться от террористических атак ХАМАС, отмечает глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём. Однако, по его словам, после установления мира необходимо подумать о реализации плана по созданию двух государств в регионе.
Политика9 ноября 2023 г.26:01 мин.
Показать еще