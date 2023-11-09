Верховная рада приняла бюджет Украины на 2024 год

На военные расходы приходится почти половина всех трат бюджета, а дефицит будет финансироваться за счет внешних заимствований.

Верховная рада Украины приняла государственный бюджет страны на 2024 год, половина расходов в котором будут направлены на оборону, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг, 9 ноября.

Согласно документу , доходы бюджета Украины в следующем году ожидаются на уровне 1,76 трлн гривен (46 млрд евро), расходы - на уровне 3,35 трлн гривен (87 млрд евро). Таким образом, дефицит бюджета составит 1,57 трлн гривен (41 млрд евро). Согласно документу, внешние заимствования Украины должны составить 43 млрд евро.

При расчете бюджета украинские власти исходили из прогноза реального роста ВВП на уровне 4,6% и инфляции в 9,7 процента.

Больше половина бюджета - на оборону

На военные нужды в 2024 году в Украине планируется направить 1,69 трлн гривен (44 млрд евро) - 22% ВВП страны. При этом денежные средства на сектор национальной безопасности и обороны по закону покрываются исключительно внутренними поступлениями: налогами, таможенными платежами, дивидендами госкомпаний, приватизацией и средствами от размещения ценных бумаг, подчеркнула председатель комитета Верховной рады по бюджету Роксолана Подласа.

"Практически 50 процентов наших расходов - на оборону и безопасность Украины. Будет еще больше оружия и техники, больше дронов, боеприпасов, ракет. Каждая гривна налогоплательщиков уйдет на армию", - прокомментировал новый бюджет премьер-министр Шмыгаль.

Кроме того, в бюджете заложена индексация пенсий и рост минимальной зарплаты. Расходы на образование и медицину вырастут более чем на 20 млрд гривен (51,8 млн евро), отчитался Шмыгаль. Еще 40 млрд гривен (103 млн евро) предусмотрены для поддержки бизнеса.

С начала военной агрессии России против Украины в феврале 2022 года и Москва, и Киев значительно увеличили свои расходы на оборону. Кроме того, было увеличено производство оружия и боеприпасов.

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