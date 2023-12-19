Венгрия согласится на вступление Болгарии в шенгенскую зону

По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, Болгария отменила транзитный налог на транспортировку российского газа под давлением Будапешта. Поэтому Венгрия прекращает противостояние по вопросу присоединения Болгарии к Шенгенскому соглашению, заявил он во вторник, 19 декабря, в Facebook.

По словам Сийярто, если решение болгарского парламента отменить плату за транзит газа из РФ в Венгрию будет 22 декабря официально опубликовано, то Будапешт даст сигнал своему представителю в Брюсселе о согласии Венгрии на вступление Болгарии в шенгенскую зону. "Болгария всегда была надежным транзитным партнером, и мы искренне надеемся, что после отмены этого враждебного закона мы сможем вернуться к основанному на взаимном уважении сотрудничеству с Болгарией, которое всегда было характерно для наших отношений", - заявил венгерский министр.

Ранее стало известно, что Болгария отложила взимание платы за транзит российского газа по своей территории, которую она ввела с октября текущего года в размере 10 евро за один мегаватт-час. По данным Софии, российский энергетический концерн "Газпром" не оплатил транзит.

Орбан грозил наложить вето на вступление Болгарии в Шенген

Болгария не хочет ставить под угрозу вступление в Шенгенское пространство с 1 января 2024 года, к которому она уже давно стремится, из-за возможного вето Венгрии. Плата за транзит может привести к удорожанию российского газа для Венгрии и Сербии, который они получают по трубопроводу, проходящему по болгарской территории. София близка к своей цели и поэтому не хочет создать ситуацию, в которой плата за транзит газа помешает присоединению к Шенгену, заявил Бойко Борисов, глава партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), участвующей в правящей коалиции.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан грозил наложить вето, если София не откажется от взимания транзитной платы с "Газпрома", напоминает dpa. По словам Борисова, он и Кирил Петков, глава второй правящей силы - либерального движения "Продолжаем перемены" (ПП) - договорились, что в этом вопросе дождутся введения соответствующего механизма Евросоюза.

С 2022 года Австрия и Нидерланды отказывались поддержать присоединение Болгарии к Шенгенскому пространству из-за опасения роста нелегальной миграции по так называемому балканскому маршруту. По данным СМИ, теперь Вена готова изменить свою позицию. В середине ноября Еврокомиссия призвала Совет ЕС включить в Шенгенское соглашение Болгарию, Румынию и Хорватию, поскольку эти страны "успешно выполнили все условия для присоединения к безвизовому пространству".

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