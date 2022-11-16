ЕК призвала принять Хорватию, Румынию и Болгарию в Шенген

Три страны вносили значительный вклад в нормальное функционирование Шенгенской зоны, отметил регулятор. Настало время принять их в Шенген в качестве полноправных членов, считают в Брюсселе.

Еврокомиссия (ЕК) призвала Совет ЕС включить в Шенгенское соглашение Болгарию, Румынию и Хорватию, поскольку эти страны успешно выполнили все условия для присоединения к безвизовому пространству, сообщается в пресс-релизе , обнародованном на сайте регулятора в среду, 16 ноября.

"В течение многих лет эти государства вносили значительный вклад в нормальное функционирование Шенгенской зоны. Хотя Болгария, Румыния и Хорватия уже частично связаны шенгенскими правилами, внутренний пограничный контроль со странами шенгена все еще существует, и они не пользуются всеми преимуществами членства. Поэтому требованием в отношении этих стран является признание их частью Шенгенской зоны", - говорится в документе.

Соответствующий призыв выложен и в микроблоге ЕК в Twitter.

Как указывается в пресс-релизе ЕК, в Болгарии и Румынии созданы системы управления границами с эффективным пограничным контролем и систематическими пограничными проверками. В обоих государствах также налажена работа структур, соблюдающих принцип "невыдворения". В то же время в Хорватии разработан независимый механизм мониторинга за соблюдением прав человека при проведении пограничных операций с участием мигрантов и лиц, ищущих убежища.

8 декабря Совет юстиции и внутренних дел проголосует за полное участие Болгарии, Румынии и Хорватии в Шенгенской зоне без внутреннего пограничного контроля.

По мнению ЕК, расширение перечня стран-членов Шенгена сделает Европу более безопасной за счет усиленной защиты общих внешних границ и эффективного сотрудничества правоохранительных органов. Благодаря отсутствию контроля на пограничных пунктах облегчатся контакты между людьми, а Европа станет более привлекательной как самая большая в мире территория без внутреннего пограничного контроля, говорится в пресс-релизе регулятора.

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