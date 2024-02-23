Венгрия покупает у Швеции новые истребители

В ходе визита шведского премьера в Будапешт было объявлено о масштабной сделке между Швецией и Венгрией в области вооружений. Ульф Кристерссон выполнил условие партии ФИДЕС для ратификации вступления Швеции в НАТО.

Венгрия покупает у Швеции четыре новых истребителя Jas 39 Gripen, об этом премьер-министр страны Виктор Орбан объявил в пятницу, 23 февраля, в Будапеште на совместной пресс-конференции со шведским коллегой Ульфом Кристерссоном. Кроме того, стороны продлили соглашение о техническом обслуживании и логистических услугах, касающихся 14 самолетов Gripen, которые Венгрия арендует у Швеции с 2006 года.

Оба политика подчеркнули важность более тесного сотрудничества по тем пунктам, по которым у Венгрии и Швеции имеется согласие. "Мы оба являемся членами ЕС, а скоро станем союзниками по НАТО", - заявил Ульф Кристерссон.

Своим визитом в венгерскую столицу он выполнил условие, которое ведущие политики из правопопулистской партии Виктора Орбана ФИДЕС выдвигали для одобрения Будапештом вступления Швеции в Нато.Ожидается, что венгерский парламент проведет голосование по ратификации вступления Швеции в НАТО в понедельник, 26 февраля, в первый же день после возвращения депутатов с каникул.

Будапешт последним ратифицирует заявку Швеции

Швеция подала заявку на вступление одновременно с Финляндией 18 мая 2022 года, 5 июля были подписаны протоколы о вступлении. К 4 апреля 2023 года вступление Швеции в НАТО ратифицировали все страны-участницы, кроме Турции и Венгрии. 23 января нынешнего года парламент Турции одобрил присоединение Швеции к альянсу.

Хотя Виктор Орбан неоднократно заявлял, что его правительство поддерживает вступление Швеции в НАТО, именно депутаты от ФИДЕС 5 февраля бойкотировали парламентское заседание, на котором должен был рассматриваться этот вопрос. В частности, они требовали, чтобы премьер Швеции Ульф Кристерссон своим визитом в Будапешт загладил вину Стокгольма за якобы критику отступления Венгрии от демократии.

В ответ Кристерссон заявил, что прекращает все дальнейшие переговоры с Будапештом по заявке Швеции, но будет готов встретиться с Орбаном после ратификации протокола.

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