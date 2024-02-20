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Венгрия рассмотрит вопрос о приеме Швеции в НАТО 26 февраля

Виталий Кропман
20 февраля 2024 г.

Лидер фракции партии ФИДЕС сообщил, что голосование по ратификации вступлении Швеции в НАТО пройдет в первый же день после возвращения законодателей с каникул. По его словам, депутаты намерены поддержать членство Швеции.

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Здание парламента Венгрии в Будапеште
Здание парламента Венгрии в БудапештеФото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

Парламент Венгрии проведет голосование по ратификации вступления Швеции в НАТО 26 февраля, в первый же день после возвращения депутатов с каникул. Об этом сообщил в соцсети Facebook во вторник, 20 февраля, лидер парламентской фракции правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Мате Кошич. По его словам, депутаты от ФИДЕС намерены поддержать вступление Швеции в НАТО.

Будапешт последним ратифицирует заявку Швеции

Швеция подала заявку на вступлениеодновременно с Финляндией 18 мая 2022 года, 5 июля были подписаны протоколы о вступлении. К 4 апреля 2023 года вступление Швеции в НАТО ратифицировали все страны-участницы, кроме Турции и Венгрии.23 января нынешнего года парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО.

Хотя премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что его правительство поддерживает вступление Швеции в НАТО, именно депутаты от ФИДЕС 5 февраля бойкотировали парламентское заседание, на котором должен был расматриваться этот вопрос. В частности, они требовали визита в Будапешт премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, чтобы загладить вину Стокгольма за якобы критику отступления Венгрии от демократии. В ответ Кристерссон заявил, что прекращает все дальнейшие переговоры с Будапештом по заявке Швеции, но будет готов встретиться с Орбаном после ратификации протокола.

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Сообщение о голосовании в парламенте Венгрии

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