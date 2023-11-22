Венгрия стала лидером по интересу россиян к недвижимости

Россияне с начала 2023 года для покупки иностранной недвижимости чаще всего рассматривали Венгрию и Кипр, а не Турцию и ОАЭ.

Россияне с начала 2023 года чаще всего для покупки иностранной недвижимости рассматривали Венгрию и Кипр, в аналогичный период прошлого года лидерами были Турция и ОАЭ. Об этом в среду, 22 октября, пишет агентство РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании NF Group.

В пятерку самых популярных у россиян стран для покупки недвижимости в 2023 году также вошли Турция, Индонезия и Греция. Португалия и ОАЭ выбыли из топ-5. Для 61 процента интересующихся россиян основной целью покупки недвижимости в других странах стало получение вида на жительство или гражданства.

На покупку недвижимости за рубежом для инвестиций и собственного проживания приходилось 20 и 17 процентов всех запросов соответственно.

Недвижимость в Европе для релокации

В NF Group отметили, что в 2022 году из-за санкций за вторжение в Украину российских инвесторов интересовал вопрос получения альтернативных паспортов, релокации бизнеса и возможности открытия счетов. Такую возможность предоставляли Турция и ОАЭ.

В 2023 году большинство состоятельных клиентов интересуются возможностью получения статуса в Европе - для потенциальной релокации, ведения международного бизнеса и беспрепятственного передвижения в шенгенских странах, отметили в консалтинговой компании.

Венгрия стала самым популярным направлением, в том числе из-за относительно низкого порога инвестиций в 215 тыс. евро на семью и выдаче одного из самых длительных ВНЖ в Европе - на пять лет, объяснили в NF Group.

Смотрите также: