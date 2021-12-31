 Венецианская комиссия раскритиковала закон РФ об ″иноагентах″ | Новости из Германии о России | DW | 31.12.2021

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Россия

Венецианская комиссия раскритиковала закон РФ об "иноагентах"

Спустя два дня после вынесения Верховным судом РФ решения о ликвидации НПО "Международный Мемориал" эксперты Совета Европы повторно выступили с критикой закона об "иноагентах" в РФ.

Заседание Венецианской комиссии (фото из архива)

Заседание Венецианской комиссии (фото из архива)

Российское законодательство об "иноагентах" нарушает международные стандарты. Такое заявление о сделала Венецианская комиссия в среду, 30 декабря, спустя два дня после вынесения Верховным судом РФ решения о ликвидации одной из старейших в стране НПО - "Международного Мемориала".

Напомнив, что "Международный Мемориал" является одной из самых известных организаций гражданского общества, занимающихся защитой прав человека в России, авторы заявления указали, что закрытие НПО было произведено по требованию Генпрокуратуры РФ в соответствии с законодательством об "иноагентах" и "нежелательной активностью иностранных и международных неправительственных организаций".

В июле 2021 года Венецианская комиссия рекомендовала России отказаться от ярлыка "иностранный агент" в пользу более нейтрального термина. Кроме того, эксперты Совета Европы посоветовали российским властям отменить особый порядок регистрации, отчетности и требования к публичному раскрытию информации организациями, частными лицами и СМИ, получающими иностранную поддержку.

По мнению органа СЕ, санкции за нарушение законодательства об "иноагентах" следует смягчить и даже штрафы применять в исключительных случаях, когда создается угроза демократии.

Деятельность Венецианской комиссии

Венецианская Комиссия, или Европейская Комиссия за демократию через право была создана 18 государствами-членами Совета Европы вскоре после падения Берлинской стены в 1990 году. Комиссия сыграла ключевую роль в принятии восточноевропейскими странами конституций, соответствующих стандартам европейского конституционного наследия.

Логотип Венецианской комиссии

Логотип Венецианской комиссии

Основной задачей комиссии является предоставление конституционной и правовой помощи, в основном государствам, которые участвуют в ее деятельности. Комиссия предоставляет заключения по запросу не только государств, но и уставных органов Совета Европы и международных организаций, участвующих в ее работе.

Помимо заключений, комиссия также готовит общие доклады о функционировании демократических институтов и защите основных прав, о выборах, референдумах и политических партиях, а также на темы, касающиеся конституционного правосудия.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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