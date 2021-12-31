Венецианская комиссия раскритиковала закон РФ об "иноагентах"

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Спустя два дня после вынесения Верховным судом РФ решения о ликвидации НПО "Международный Мемориал" эксперты Совета Европы повторно выступили с критикой закона об "иноагентах" в РФ.
Российское законодательство об "иноагентах" нарушает международные стандарты. Такое заявление о сделала Венецианская комиссия в среду, 30 декабря, спустя два дня после вынесения Верховным судом РФ решения о ликвидации одной из старейших в стране НПО - "Международного Мемориала".
Напомнив, что "Международный Мемориал" является одной из самых известных организаций гражданского общества, занимающихся защитой прав человека в России, авторы заявления указали, что закрытие НПО было произведено по требованию Генпрокуратуры РФ в соответствии с законодательством об "иноагентах" и "нежелательной активностью иностранных и международных неправительственных организаций".
В июле 2021 года Венецианская комиссия рекомендовала России отказаться от ярлыка "иностранный агент" в пользу более нейтрального термина. Кроме того, эксперты Совета Европы посоветовали российским властям отменить особый порядок регистрации, отчетности и требования к публичному раскрытию информации организациями, частными лицами и СМИ, получающими иностранную поддержку.
По мнению органа СЕ, санкции за нарушение законодательства об "иноагентах" следует смягчить и даже штрафы применять в исключительных случаях, когда создается угроза демократии.
Венецианская Комиссия, или Европейская Комиссия за демократию через право была создана 18 государствами-членами Совета Европы вскоре после падения Берлинской стены в 1990 году. Комиссия сыграла ключевую роль в принятии восточноевропейскими странами конституций, соответствующих стандартам европейского конституционного наследия.
Основной задачей комиссии является предоставление конституционной и правовой помощи, в основном государствам, которые участвуют в ее деятельности. Комиссия предоставляет заключения по запросу не только государств, но и уставных органов Совета Европы и международных организаций, участвующих в ее работе.
Помимо заключений, комиссия также готовит общие доклады о функционировании демократических институтов и защите основных прав, о выборах, референдумах и политических партиях, а также на темы, касающиеся конституционного правосудия.
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