 Великобританию накрыл ураган. Есть жертвы | Новости из Германии о Европе | DW | 28.11.2021

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Европа

Великобританию накрыл ураган. Есть жертвы

Скорость ветра во время урагана "Арвен", обрушившегося на Великобританию 27 ноября, достигала 160 км/ч. Стихия унесла жизни как минимум троих людей.

Шторм, вызванный ураганом Арвен в Великобритании, город Сихем, 27 ноября 2021 года

Шторм, вызванный ураганом "Арвен" в Великобритании

Великобританию в ночь на субботу, 27 ноября, накрыла непогода. По данным властей, из-за поваленных ураганом "Арвен" деревьев лишились жизни как минимум три человека.

Накануне в королевстве был объявлен красный (самый высокий) уровень угрозы.

Фура, перевернутая ураганным ветром во время урагана Арвен в Великобритании, 27 ноября 2021 года

Фура, перевернутая ураганным ветром

На одном из скоростных шоссе на северо-западе Англии более 120 фур простояли несколько часов в пробке, застряв в снегу. Многим водителям легковых автомобилей также пришлось провести ночь в своей машине.

Автомобили под поваленными ураганом Арвен деревьями в городе Сихем, Англия, 27 ноября 2021 года

Автомобили под поваленными ураганом деревьями

В десятках тысяч домов на севере Англии из-за непогоды возникли перебои с электричеством. По данным энергетической компании Powergrid, при этом пострадали 55 тысяч ее клиентов.

В Шотландии 27 ноября электроснабжение еще не было восстановлено в 27 000 домов, были отменены многие поезда. Железнодорожная компания ScotRail обратилась к пассажирам с просьбой по возможности отказаться от запланированных  поездок.

Кирпичи, обрушившиеся на легковой автомобиль в Англии во время урагана Арвен, 27 ноября 2021 года

Кирпичи, обрушившиеся на легковой автомобиль в Англии

По данным британской метеослужбы, в воскресенье, 28 ноября, на Шотландию и северо-запад Англии обрушатся снегопады.

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    Ураган ''Забине'' в Германии

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  • Лохум

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    Дерево, упавшее на дорогу в окрестностях Лохума (Рейнланд-Пфальц).

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  • Вильгельмсхафен

    Ураган ''Забине'' в Германии

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  • Остров Пёль

    Ураган ''Забине'' в Германии

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  • Гамбург

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Гамбург

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  • Гёттинген

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Гёттинген

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  • Ганновер

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Ганновер

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  • Гамбурге

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Гамбург

    Поезд ICE для пассажиров железной дороги, застрявших на вокзале в Гамбурге. Многие ночевали в таких специальных поездах.

  • Кельн

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Кельн

    Один из пассажиров, ночевавших в поезде на вокзале в Кельне (Северный Рейн - Вестфалия).

  • Зенде

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Зенде

    Окрестности Ганновера во время урагана "Забине". Ветроэнергетическая установка около города Зенде (Нижняя Саксония).

  • Берлин

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Берлин

    Обрушившиеся строительные леса на улице Софиенштрассе в Берлине.

  • Франкфурт-на-Майне

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Франкфурт-на-Майне

    Исландские лошади во Франкфурте-на-Майне (Гессен).

  • Харзум

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Харзум

    Эта ветряная мельница 1894 года в Харзуме (Нижняя Саксония) видела на своем веку много ураганов. Повреждений во время нынешнего она не получила.

  • Магдебург

    Ураган ''Забине'' в Германии

    Магдебург

    Раннее утро на Эльбе после ненастной ночи в Магдебурге (Саксония-Анхальт).

    Автор: Максим Нелюбин


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