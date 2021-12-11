Великобритания призовет G7 бороться против "стран-агрессоров"

На встрече министров иностранных дел "Большой семерки" (G7) , которая открывается в Ливерпуле в субботу, 11 декабря, председательствующая в G7 Великобритания "призовет выступить единым фронтом против стран-агрессоров", говориться в пресс-релизе британского правительства, опубликованном в тот же день. "Этот призыв следует за обещаниями союзников по НАТО противостоять российской агрессии на украинской границе, предупреждая, что любое вторжение России будет серьезной стратегической ошибкой и приведет к серьезным последствиям", - отмечается в документе.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что перед встречей глав МИД "Большой семерки" обсудила вопросы, касающиеся поддержки Украины, с госсекретарем США Энтони Блинкеном. "Перед G7 и вслед за успешным "Саммитом за демократию" встретилась в Ливерпуле с госсекретарем Блинкеном. Мы обсудили: поддержку Украины перед лицом российской агрессии, важность надежных и честных инвестиций в развивающиеся страны, прекращение действий Ирана по получению ядерного оружия", - написала она в своем Twitter.



Главы внешнеполитических ведомств "Большой семерки" планируют, кроме того, обсудить отношения с Китаем, ядерную программу Ирана, продолжающиеся кризисы в Мьянме и Эфиопии, а также вопросы глобального распространения вакцин против коронавирусной инфекции, отмечается в пресс-релизе британского правительства.

Председательство переходит к Германии

Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) намерена представить на встрече приоритеты немецкого председательства в G7 - в конце года Германия сменит Великобританию на посту председателя "Большой семерки", куда также входят Италия, Канада, США, Франция и Япония. По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, которую цитирует агентство dpa, последствия климатического кризиса также должны обсуждаться в Ливерпуле. "Мы можем предаваться иллюзии, что Запад - это остров, но даже на нем вода продолжит неумолимо подниматься, если мы не будем действовать уже сегодня. Вот почему мы сделаем совместное решение проблемы климатического кризиса одним из центральных вопросов нашего председательства в G7 в следующем году ", - подчеркнула она.

Перед отъездом в Ливерпуль Бербок, для которой этот саммит станет первым на посту главы МИД ФРГ, подчеркнула, что G7 разделяет такие ценности, как демократия, права человека и приверженность международному порядку, основанному на правилах, а не на законе силы. Однако "эти ценности не были даны нам в подарок<...> мы должны отстаивать их, а также быть готовыми защищать их", - указала она. Поэтому важно обсудить концентрацию российских войск у границ Украины, а также поговорить о "Китае и системном соревновании между демократиями и автократиями".

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