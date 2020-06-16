 Великобритания предоставит Украине 6,5 миллиона долларов помощи | Новости из Германии об Украине | DW | 07.10.2020

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Украина

Великобритания предоставит Украине 6,5 миллиона долларов помощи

Гуманитарная помощь должна быть направлена на поддержку пострадавшего от войны и пандемии Донбасса, о ней будет объявлено во время визита Зеленского в Лондон, сообщил МИД Великобритании.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб

Великобритания выделит Украине помощь на сумму 5 миллионов фунтов (в пересчете около 6,5 миллиона долларов США) для поддержки пострадавших от военного конфликта и пандемии регионов на востоке страны. Официально об этом будет объявлено во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон 7-8 октября, сообщил британский МИД вечером во вторник, 6 октября.

Кроме того, в рамках визита ожидается подписание двустороннего соглашения о свободной торговле и стратегическом партнерстве, указало далее ведомство.

Стабильность Украины и европейская безопасность

Как подчеркнул министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, "стабильность Украины жизненно важна для европейской безопасности". По его словам, предоставление помощи Киеву и подписание соглашения о сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве ясно свидетельствуют о приверженности Лондона "процветанию и безопасности Украины".

Во время визита в Лондон Зеленский встретится также с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и спикером Палаты общин Линдси Хойлом. Кроме того, запланирована аудиенция у герцога Кембриджского принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт в Букингемском дворце.

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    Автор: Наталия Королева


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