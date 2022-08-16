Великобритания расконсервирует крупнейшее хранилище газа для энергобезопасности

Великобритания расконсервирует крупнейшее газовое хранилище и в ближайшее время начнет заполнять его на зиму. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщила британская газета The Daily Telegraph.
Энергокомпания Centrica, владелец British Gas, готова начать закачку природного газа в хранилище Rough в начале сентября, операторы заручились одобрением от Управления по охране труда и технике безопасности (HSE).
Необходимы лишь договоренности между Centrica и британским правительством о господдержке, а также формальное разрешение на возобновление деятельности от Переходного управления Северного моря (North Sea Transition Authority, NSTA), что, по данным газеты, "не выглядит проблематичным".
В интересах энергобезопасности
Как ожидается, заполнение начнется чуть более чем через две недели. Объект не использовался для хранения газа с 2017 года. Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг призвал ввести его в эксплуатацию, чтобы помочь укрепить энергетическую безопасность.
Пять лет назад компания Centrica заявляла, что срок службы Rough подошел к концу и его эксплуатация не может быть безопасной, поскольку есть сомнения в целостности ряда отсеков.
Объект предназначен для хранения около 3,4 млрд кубометров газа
На объект ранее приходилось около 70 процентов всех мощностей по запасам газа в Великобритании, он предназначен для хранения около 3,4 млрд кубометров.
Кроме того, еще около 5 млрд кубометров создавали "подушку" для поддержания необходимого давления. Rough располагается на восточном побережье Англии.
Centrica нацелена на то, чтобы после возврата хранилища в эксплуатацию там было запасено около 800 млн кубометров газа на эту зиму и 1,7 млрд кубометров - на следующую.
Текущие объемы находящихся в обороте хранилищ составляют всего 1,6 млрд кубометров.
Давление Москвы
Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль 22 июня предупредил, что Европа должна быть готова к полному отключению российского газа предстоящей зимой. По его словам, нынешнее сокращение поставок следует рассматривать как предвестие их полного прекращения.
"Москва пытается использовать газ в качестве фактора давления в продолжающейся войне с Украиной. Чем ближе мы подходим к зиме, тем лучше понимаем намерения России. Я уверен, сокращение поставок направлено на то, чтобы не дать Европе наполнить хранилища и усилить влияние России в зимние месяцы", - указал Бироль.
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Автор: Андрей Гурков