 Главы МИД ″Веймарского треугольника″ осудили насилие в Беларуси | Новости из Германии о Европе | DW | 15.10.2020

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Европа

Главы МИД "Веймарского треугольника" осудили насилие в Беларуси

Министры иностранных дел ФРГ, Польши и Франции высказались в поддержку гражданского общества в Беларуси. На эти цели будет выделено порядка 1 млн евро.

Флаги ЕС, ФРГ, Франции и Польши

Главы внешнеполитических ведомств стран "Веймарского треугольника" - неформального объединения, в которое входят Германия, Польша и Франция - в совместном заявлении, принятом по итогам встречи в Париже, решительно осудили насилие против мирных протестующих в Беларуси, а также произвольные аресты после президентских выборов, исход которых они не признают.  "Мы не можем наблюдать безучастно за продолжающимся насилием властителей в Минске", - говорится в документе, который подписали в четверг, 15 октября, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas), его польский коллега Збигнев Рау, а также глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

В документе отмечается необходимость поддержки гражданского общества в Беларуси. На эти цели "Веймарский треугольник" готов выделить порядка 1 млн евро.

Кроме того Германия, Франция и Польша после отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального  выразили обеспокоенность ситуацией вокруг правозащитных и общественных организаций в России.

"Веймарский треугольник"

"Веймарский треугольник", официальное название которого - "Комитет развития германо-французско-польского сотрудничества", это консультативный форум представителей правительств Германии, Польши и Франции. Он был основан в 1991 году по инициативе министров иностранных дел трех государств. Основная задача "Веймарского треугольника" - координация внешней политики ее членов и стимулирование общеевропейской интеграции.

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