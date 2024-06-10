"Ведомости": Путин отправится в Северную Корею

Поездка Путина в Северную Корею может состояться уже в июне, пишут "Ведомости" со ссылкой на источник.

Президент России Владимир Путин в ближайшие недели планирует посетить Северную Корею - об этом в понедельник, 10 июня, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Сейчас визит Путина в Пхеньян "активно готовится", подтвердил изданию российский посол в КНДР Александр Мацегора. Кроме того, по данным "Ведомостей", Путин намерен посетить Вьетнам. Обе поездки, по информации одного из источников издания, могут состояться уже в июне.

Поставки северокорейского оружия в РФ и возможные темы переговоров

После начала полномасштабного военного вторжения в Украину Россия усилила сотрудничество с Северной Кореей, находящейся в международной изоляции из-за своей ядерной программы. Представители западных стран считают, что Пхеньян поставляет Москве артиллерийские снаряды и ракеты, которые РФ использует для обстрелов Украины. В России эту информацию не подтверждали и не опровергали, в КНДР поставки вооружений РФ отрицают.

Как отмечают "Ведомости", во время визита Путина в КНДР может обсуждаться, помимо прочего, отправка северокорейских рабочих в Россию. Reuters напоминает, что из-за войны против Украины российская экономика столкнулась с острой нехваткой рабочей силы, так как многих мужчин отправляют на фронт, а часть из них покинули страну, чтобы избежать военной службы.

Визит Ким Чен Ына в Россию

Правитель Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию в сентябре 2023 года, прибыв на бронепоезде на Дальний Восток. Во время визита он пригласил Владимира Путина в Северную Корею, на что российский президент ответил согласием. В феврале в день рождения Ким Чен Ына Путин подарил северокорейскому правителю лимузин российского производства, тем самым нарушив санкции, введенные Советом Безопасности ООН против Пхеньяна из-за ядерной программы КНДР.

До сих пор Путин посещал КНДР лишь один раз - это было в начале его первого президентского срока в 2000 году, когда Северной Кореей правил Ким Чен Ир.

В 2024 году это будут уже четвертый и пятый официальные зарубежные визиты Путина. 16-17 мая российский президент посетил Китай, 23-24 мая - Беларусь, 26-27 мая - Узбекистан.