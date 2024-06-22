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"Важные истории": У 5-й службы ФСБ РФ сменился руководитель

Кирилл Шестаков
22 июня 2024 г.

Сергей Беседа, работавший руководителем 5-й службы ФСБ с 2009 года, покинул пост. Его место занял Алексей Комов, сообщают источники "Важных историй".

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Здание ФСБ России в Москве
Здание ФСБ России в МосквеФото: Mladen Antonov/AFP

Генерал-полковник Сергей Беседа покинул пост руководителя 5-й службы ФСБ России (Службы оперативной информации и международных связей). Он вступил в эту должность в 2009 году. Место Беседы занял Алексей Комов, работавший до этого заместителем руководителя службы контрразведки ФСБ. Об этом в субботу, 22 июня,  сообщает издание "Важные истории" со ссылкой на два источника - бывшего сотрудника спецслужб и знакомого Беседы.

По словам собеседников "Важных историй", Сергей Беседа стал советником директора ФСБ Александра Бортникова. Формальный повод для отставки Беседы - достижение им 70-летия, предельного возраста службы. Однако, указывает издание, внутри ФСБ идет борьба между различными властными группировками за несколько освобождающихся в этом году высокопоставленных постов, включая кресло самого Бортникова.

5-я служба ФСБ информировала Путина перед вторжением в Украину

Как сообщало издание Agentura.ru, созданное журналистами-расследователями Андреем Солдатовым и Ириной Бороган, через две недели после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Беседа был отправлен под домашний арест. Поводом для этого, по данным журналистов, стал провал агентурной работы в Украине, а также предоставление Владимиру Путину заведомо ложной информации о политической ситуации в Украине накануне вторжения. "Важные историй" подчеркивают, что их источники это не подтверждали. 

В августе 2022 года издание The Washington Post выпустило расследование о просчетах российских спецслужб перед началом войны в Украине. В частности, по словам издания, ФСБ докладывала в Кремль, что жители соседней страны будут приветствовать прибытие российских военных, несмотря на имевшиеся у спецслужбы результаты опросов, которые говорили об обратном.

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