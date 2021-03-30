 Гангстер против нацистов: начались съемки четвертого сезона ″Вавилон-Берлин″ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 31.03.2021

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Культура и стиль жизни

Гангстер против нацистов: начались съемки четвертого сезона "Вавилон-Берлин"

Берлин 1931-го. Бесчинства нацистов, наркотики, мафия. В столицу Германии из США прибывает еврейский гангстер Гольдштейн. И тут - начинается... Такова завязка нового сезона сериала "Вавилон-Берлин".

Фолькер Брух в роли комиссара полиции Гереона Рата

Разбитые стекла в витринах еврейских магазинов, мародерствующие нацисты, спокойно взирающие на творящиеся бесчинства полицейские. И все это - в центре Берлина. Такой предстает столица Германии в новом сезоне культового немецкого телесериала "Вавилон-Берлин"Съемки четвертого по счету сезонадействие которого разворачивается в 1931 году, а сюжет основан на историческом детективном романе немецкого писателя Фолькера Кучера (Volker Kutscher) "Гольдштейн: третье дело Гереона Рата" ("GoldsteinGereon Raths dritter Fall"), только что стартовали в Берлине. 

Гость из-за океана

Рубеж конца 1920-х - начала 1930-х. Закат Веймарской республики. Главный герой сериала и главное действующее лицо изданного в 2010 году исторического детективного цикла Фолькера Кучеракомиссар полиции из Кельна Гереон Рат (Gereon Rath), прибывает в Берлин. Его задача - найти порнофильм, которым шантажируют обер-бургомистра Кельна Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer). В процессе расследования ему приходится сталкиваться с политикой, мафией, убийствами, наркотиками, экстремизмом. Так начинался первый сезон телесериала "Вавилон-Берлин". 

На съемках четвертого сезона сериала “Вавилон-Берлин” в Берлине

На съемках четвертого сезона сериала “Вавилон-Берлин” в Берлине

Центральной фигурой четвертого сезона сериала становится еврейский гангстер Абрахам "Эйб" Гольдштейн (Abraham "Abe" Goldstein), находившийся "под прицелом" у ФБРЛетом 1931 года он прибыл в Берлин из Бруклина. Инспектору полиции Гереону Рату поручено за ним следить. Поначалу комиссару кажется, что это задание - скучное. Однако в скором времени он понимает, насколько сложное и опасное ему предстоит дело. 

Фолькер Брух в роли комиссара полиции Гереона Рата

Фолькер Брух в роли комиссара полиции Гереона Рата

В то время как Рат скучает на своем наблюдательном посту в фешенебельном отеле Excelsior, где остановился Гольдштейн, гангстер незаметно выскальзывает из гостиницы и оправляется в город, где добывает себе оружие. От руки "коричневорубашечника" он спасает старика-еврея, а затем скрывается у родственников. Позже штурмовика, поднявшего руку на старика, убивают, а вину за убийство пытаются повесить на Гольдштейна. Рат идет по следу американца, постепенно понимая, что тот, за кем он охотится, - не преступник. В результате полицейский и гангстер начинают сотрудничать и раскрывают одну преступную группировку. После этого, благодаря поддержке Рата, Гольдштейн возвращается в США.

Запутанная история и загадочный герой 

Действующие лица четвертого сезона сериала "Вавилон-Берлин" помещены в контекст важных исторических событий. То было время, когда в Германии усугублялся экономический кризис, набирал силу национал-социализм, росла враждебность по отношению к евреям и представителям других национальностей, происходили все более ожесточенные уличные столкновения между штурмовыми отрядами НСДАП и бойцами немецкой коммунистической организации "Союз красных фронтовиков" ("Рот Фронт"), а в подполье бушевала борьба за превосходство между мафиозными группировками.

Во время съемок на набережной Шпрее

Во время съемок на набережной Шпрее

Режиссеры фильма - Том Тыквер (Tom Tykwer), Ахим фон Боррис (Achim von Borries), Хендрик Хандлегтен (Henkrik Handloegten). В главной роли - Фолькер Брух (Volker Bruch). "Вавилон-Берлин" стал самым дорогим немецким сериалом всех времен. Зрительский успех - не менее невероятный: по данным на конец декабря 2020 года, три первых сезона картины набрали свыше 40 миллионов просмотров. Что, впрочем, неудивительно: стилистикой фильма выбран неонуар, а это - мрачная атмосфера, запутанная история, загадочный главный герой. Такой "коктейль" всегда щекочет зрителю нервы и приковывает его к экрану.

Съемки четвертого сезона амбициозного сериала "Вавилон-Берлин" будут проходить в Берлине и его окрестностях, а также в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Как полагают создатели фильма, он выйдет на экраны в 2022 году. Сначала его покажут на платной платформе Sky, а затем - в открытом доступе по первому каналу немецкого телевидения ARD. 

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    Полицейский с лицом гангстера: шеф-инспектор Бруно Вольтер (актер Питер Курт) работает в отделе нравов полицейского управления и имеет репутацию толкового следователя. От него Гереон Рат получает доверительную информацию о берлинском андерграунде и о порядках в берлинской полиции, где закон не всегда толкуется однозначно.

  • Babylon Berlin. 3-й сезон

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  • Babylon Berlin. 3-й сезон

    "Вавилон-Берлин": что нужно знать о самом дорогом немецком сериале

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    Новый сезон успешного немецкого сериала снимали в легендарной немецкой киностудии Бабельсберг в Потсдаме. Атмосферу Берлина конца 1920-х годов на исторических съемочных площадках воссоздал художник-постановщик Ули Ханиш. По фотографиям и архивным документам были построены не только отдельные улицы и дома, но даже целые городские кварталы.

  • Babylon Berlin. 3-й сезон

    "Вавилон-Берлин": что нужно знать о самом дорогом немецком сериале

    В сердце Берлина

    В сериале используется компьютерная анимация CGI. Некоторые эпизоды снимались на оригинальных берлинских площадках, например, на Александерплац. Именно здесь в 1920-х годах располагался Rote Burg (нем. "Красный замок") - штаб-квартира полиции Берлина.

  • Babylon Berlin. 3-й сезон

    "Вавилон-Берлин": что нужно знать о самом дорогом немецком сериале

    Продолжение в январе

    Премьера третьего сезона состоялась в Берлине. На снимке слева направо: режиссер Том Тыквер (Tom Tykwer), актеры Леони Бенеш (Leonie Benesch), Лив Лиза Фрис и Фолькер Брух, а также режиссер Ахим фон Борриес (Achim von Borries). Хенк Хандлоэгтен (Henk Handloegten) - третий режиссер сериала. Новый сезон стартует 24 января 2020 года на немецком платном канале Sky, а осенью - на общедоступном ARD.

    Автор: Хайке Мунд, Элла Володина


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