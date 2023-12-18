Ватикан разрешил благословлять однополые пары

Документ, одобренный папой Франциском, позволит католическим священникам благословлять пары, не состоящие в браке, в том числе и однополые. В то же время этот акт не должен выглядеть как брак.

Католическим священникам теперь разрешено благословлять гомосексуальные пары. В понедельник, 18 декабря, Дикастерия доктрины веры – ведомство, отвечающее за ортодоксальность и чистоту вероучения и морали, проповедуемых в Римско-католической церкви - с явного разрешения папы Франциска опубликовала соотвествующую декларацию "Fiducia supplicans" (взывая к доверию). Однако этот шаг не является поворотом на 180 градусов в отношении церкви к гомосексуальным отношениям, отмечает агентство KNA.

В документе префект Дикастерии доктрины веры аргентинский кардинал Виктор Фернандес проводит очень четкое различие между таинством брака и благословением любящих друг друга людей. Согласно церковной доктрине, секс разрешен только в браке между мужчиной и женщиной; только гетеросексуальные пары могут венчаться в церкви. И "Fiducia supplicans" не меняет этого отношения, подчеркнул Фернандес. Поэтому священники, благословляющие гомосексуальную пару, должны следить за тем, чтобы этот акт не выглядел как брак - то есть как таинство.

Благословение не может быть дано в связи с гражданской церемонией или регистрацией гражданского партнерства. Пара не может появляться в свадебных нарядах, и такие типичные жесты, как обмен кольцами, также являются табу.

Еще одно требование: священник не может благословлять двух мужчин или двух женщин во время церковной службы, которая, как указывает кардинал Фернандес, отведена для отношений, соответствующих Божьим планам в творении.

Позиция церкви по гомосексуальным отношениям не меняется

Своим актом префект ни в коем случае не ставит под сомнение фундаментальную позицию Церкви в отношении гомосексуальности, а именно, что однополые интимные акты "по своей сути неправильны". Именно об этом говорится в Катехизисе, своеобразном руководстве для католиков. В то же время "Fiducia supplicans" является большим шагом вперед в смысле призыва папы Франциска к созданию церкви для "всех, всех, всех". Ведь еще в феврале 2021 года Дикастерия доктрины веры запретила благословлять однополые пары. Эксперты указывают, что декларация в меньшей степени касается сексуальной морали, а в большей - вопроса об открытых приходах, в которых гомосексуалы также должны чувствовать себя желанными гостями, указывает KNA.

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