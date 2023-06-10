Вашингтон: Китай следил за США с базы на Кубе

К январю 2021 года на Кубе уже действовали "объекты КНР по сбору развединформации", заявил представитель администрации США.

Китай занимался разведдеятельностью в отношении США с базы на Кубе. Об этом в субботу, 10 июня, сообщил представитель администрации Соединенных Штатов. По его словам, база была создана еще до занятия постов членами нынешней администрации, речь шла о постоянной проблеме и Вашингтон предпринимает усилия для ее решения.

Ранее The Wall Street Journal, Politico и другие издания сообщили о существовании подобной базы.

По словам американского чиновника, к январю 2021 года на Кубе уже действовали "объекты КНР по сбору развединформации". "КНР на самом деле провела модернизацию своих средств сбора разведданных на Кубе в 2019 году. Это хорошо задокументировано в разведданных", - добавил он.

Байден поручил администрации проработать вопрос

Президент США Джо Байден поручил администрации проработать этот вопрос, пишет Politico. "В течение нескольких месяцев мы это сделали", - сказал чиновник, добавив, что взаимодействие с Пекином было направлено на дипломатическое решение.

Чиновник не стал вдаваться в подробности, но сказал, что меры принесли "результаты" и что, "по оценкам наших экспертов, наши дипусилия замедлили КНР".

Госсекретарь США Энтони Блинкен, как ожидается, посетит Китай уже на следующей неделе и почти наверняка обсудит вопрос с китайскими коллегами, добавило Politico.

США предостерегли Китай от военных действий против Тайваня

Ранее министр обороны США Ллойд Остин предостерег Китай от военных действий против Тайваня. "Конфликт в Тайваньском проливе будет иметь катастрофические последствия", - заявил глава Пентагона 3 июня на конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Смотрите также: