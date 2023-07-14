  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаПольша

Польша ответит на закрытие консульского агентства в РФ

Екатерина Венкина
40 мин. назад

Если "Россия начнет ликвидировать наши представительства, мы ответим тем же", заявил глава правительства Польши Моравецкий.

https://p.dw.com/p/4Ttha
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Матеуш МоравецкийФото: Piotr Nowak/PAP/picture alliance

Варшава зеркально ответит на закрытие консульского агентства Польши в Смоленске. Об этом заявил в пятницу, 14 июля, глава правительства Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции.

"Мы регулярно получаем информацию об агрессивных дипломатических действиях со стороны России", - подчеркнул Моравецкий. "Если в конце концов дойдет до того, что Россия начнет ликвидировать наши представительства, мы ответим тем же", - цитирует руководителя кабмина агентство Reuters.

Консульское агентство Польши в Смоленске будет ликвидировано 31 августа, его функции возьмет на себя посольство в Москве, уточнили в Варшаве.

Закрытие консульского агентства в Смоленске

В МИД России 14 июля был вызван посол Польши в РФ Кшиштоф Краевский, ему была вручена нота с уведомлением о закрытии консульского агентства в Смоленске.

В Москве обвиняют Варшаву "в провокационных выходках в адрес аккредитованных в Польше российских дипломатов", в "захвате российской дипломатической недвижимости и хищении денежных средств посольства России", поддержке Киева и ликвидации "советского военно-мемориального наследия".

Консульское агентство работало на территории региона, где расположены значимые для польской стороны памятные объекты. Речь идет о мемориальном комплексе "Катынь" и месте авиакатастрофы в Смоленске, в которой в 2010 году погиб, в частности, Лех Качиньский, на тот момент являвшийся президентом Польши.

Польша изъяла здание школы при посольстве РФ

В апреле Польша изъяла здание школы при посольстве РФ в Варшаве. Посол РФ в Польше Сергей Андреев назвал действия польских властей грубейшим нарушением Венской конвенции и правовым произволом.

Занимавший пост представителя МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что российский посол вправе заявить протест. "Наше мнение, подтвержденное судами, заключается в том, что эта собственность принадлежит польскому государству и незаконно занимается Россией", - указал он.

Смотрите также:

Визит Зеленского в Польшу, потом контрнаступление?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Мигранты между Беларусью и Польшей: чем закончится атака Лукашенко на ЕС?

Мигранты между Беларусью и Польшей: чем закончится атака Лукашенко на ЕС?

Ситуация с мигрантами на границе с Польшей вынудила Евросоюз пойти на переговоры с белорусскими властями. Впервые с августа 2020 года и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель созвонилась с Александром Лукашенко. Просил ли Лукашенко признать его легитимность и снять санкции? Пойдет ли ЕС на уступки или Минску грозят новые санкции? Какую роль в кризисе играет Россия? Обсуждаем в ток-шоу "В самую точку".
Политика19 ноября 2021 г.44:01 мин.
external

Новый канал Польши: к Балтийскому морю без помощи России

Новый канал Польши: к Балтийскому морю без помощи России

Канал длиной 1,2 километра через Вислинскую косу соединяет Вислинскую лагуну с Балтийским морем. Это означает, что польским судам больше не придется проходить через российские воды, если они хотят попасть в Балтийское море. Весь регион Эльблонг надеется на экономический подъем.
Экономика и бизнес27 декабря 2022 г.02:41 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Канцлер Германии Олаф Шольц

Шольц: ФРГ на фоне войны будет тратить на оборону 2% ВВП

Политика2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Украинское село Невир расположено в трех километрах от границы с Беларусью

Как живут украинские села на границе с Беларусью

Как живут украинские села на границе с Беларусью

Общество2 ч. назад
На улицах Бишкека

Вместо отчества - матчество. Что решил суд в Бишкеке?

Вместо отчества - матчество. Что решил суд в Бишкеке?

Политика5 ч. назад
Ольга Тихомирова

Раздрай в армии РФ. Тихановская о НАТО. DW Новости шоу

Раздрай в армии РФ. Тихановская о НАТО. DW Новости шоу

Политика21 ч. назад60:16 мин.
один из домов Херсоне

Работы на Чайковского. Как Херсон живет после наводнения

Работы на Чайковского. Как Херсон живет после наводнения

Катастрофы21 ч. назад
Карикатура DW: карикатурный президент Украины Владимир Зеленский стоит перед гигантской рукой, показывающей ему "стоп". На ладони руки большими буквами написано "NATO".

Украина и НАТО: вступление в альянс опять откладывается

Украина и НАТО: вступление в альянс опять откладывается

Политика23 ч. назад
Часовня св. Доната в Вальпорцхайме в долине реки Ар

Новая часовня в память о наводнении в долине реки Ар

Новая часовня в память о наводнении в долине реки Ар

Культура3 ч. назад
На главную страницу