Польша ответит на закрытие консульского агентства в РФ

Если "Россия начнет ликвидировать наши представительства, мы ответим тем же", заявил глава правительства Польши Моравецкий.

Варшава зеркально ответит на закрытие консульского агентства Польши в Смоленске. Об этом заявил в пятницу, 14 июля, глава правительства Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции.

"Мы регулярно получаем информацию об агрессивных дипломатических действиях со стороны России", - подчеркнул Моравецкий. "Если в конце концов дойдет до того, что Россия начнет ликвидировать наши представительства, мы ответим тем же", - цитирует руководителя кабмина агентство Reuters.

Консульское агентство Польши в Смоленске будет ликвидировано 31 августа, его функции возьмет на себя посольство в Москве, уточнили в Варшаве.

Закрытие консульского агентства в Смоленске

В МИД России 14 июля был вызван посол Польши в РФ Кшиштоф Краевский, ему была вручена нота с уведомлением о закрытии консульского агентства в Смоленске.

В Москве обвиняют Варшаву "в провокационных выходках в адрес аккредитованных в Польше российских дипломатов", в "захвате российской дипломатической недвижимости и хищении денежных средств посольства России", поддержке Киева и ликвидации "советского военно-мемориального наследия".

Консульское агентство работало на территории региона, где расположены значимые для польской стороны памятные объекты. Речь идет о мемориальном комплексе "Катынь" и месте авиакатастрофы в Смоленске, в которой в 2010 году погиб, в частности, Лех Качиньский, на тот момент являвшийся президентом Польши.

Польша изъяла здание школы при посольстве РФ

В апреле Польша изъяла здание школы при посольстве РФ в Варшаве. Посол РФ в Польше Сергей Андреев назвал действия польских властей грубейшим нарушением Венской конвенции и правовым произволом.

Занимавший пост представителя МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что российский посол вправе заявить протест. "Наше мнение, подтвержденное судами, заключается в том, что эта собственность принадлежит польскому государству и незаконно занимается Россией", - указал он.

Смотрите также: