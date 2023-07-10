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В Польше задержан украинец, работавший на разведсеть РФ

Екатерина Венкина
2 ч. назад

По данным главы МВД Польши, подозреваемый вел наблюдение за военными объектами и морскими портами в интересах разведки РФ.

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Мариуш Каминьский
Мариуш Каминьский (Wojciech Olkusnik/PAP/picture alliance)Фото: Wojciech Olkusnik/PAP/picture alliance

Агентство внутренней безопасности (АНБ) Польши задержало еще одного члена сети, "работавшего на российскую разведку". Об этом в понедельник, 10 июля, сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

Задержанный - гражданин Украины, живший а Польше с 2019 года. "Подозреваемый вел наблюдение за военными объектами и морскими портами", - заявил министр. По его данным, мужчина систематически получал зарплату от российской стороны. Это уже пятнадцатый задержанный в рамках данного расследования, добавил Каминьский.

Задержан спортсмен клуба первой лиги

Ранее, 30 июня, Нацпрокуратура Польши сообщила, что сотрудники АНБ задержали гражданина РФ и "спортсмена клуба первой лиги". По данным СМИ, речь шла о хоккейном клубе.

Мужчине предъявлены обвинения по статьям об участии в организованной преступной группе и о действиях в интересах иностранной разведслужбы во вред Польше.

По данным следствия, он занимался, в частности, распознаванием критической инфраструктуры в нескольких воеводствах, информировал руководителей о результатах разведки, за что получал вознаграждение. Россиянин находился в Польше с октября 2021 года. Он был взят под стражу, ему грозило лишение свободы на срок до 10 лет. Окружной суд в Люблине 13 июня принял решение об аресте мужчины на три месяца, уточнило "Польское радио".

Следствие считает, что сеть использовалась спецслужбами России, в частности, для наблюдения за железнодорожными путями. Группа также должна была распространять пропаганду, направленную против НАТО, Польши и политики правительства и готовила диверсии по заказу российской разведки, отмечало "Польское радио".

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