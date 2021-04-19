Вальхензе - очень глубокое и очень большое альпийское озеро (фото)

Это живописное озеро находится примерно в 75 километрах к югу от баварской столицы - Мюнхена.
Кохель-ам-Зе • Вальхензе (Walchensee) - одно из самых глубоких (190 метров) и самых больших (16,4 квадратных километра) альпийских озер в Германии. Озеро пользуется популярностью среди туристов, а также любителей подводного плавания. Так оно выглядит в разное время года и время суток.
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