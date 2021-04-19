 Вальхензе - очень глубокое и очень большое альпийское озеро (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 16.05.2021

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По Германии

Вальхензе - очень глубокое и очень большое альпийское озеро (фото)

Это живописное озеро находится примерно в 75 километрах к югу от баварской столицы - Мюнхена.

Вальхензе

Кохель-ам-Зе • Вальхензе (Walchensee) - одно из самых глубоких (190 метров) и самых больших (16,4 квадратных километра) альпийских озер в Германии. Озеро пользуется популярностью среди туристов, а также любителей подводного плавания. Так оно выглядит в разное время года и время суток. 

Озеро Вальхензе. Фотографии

Озеро Вальхензе
Озеро Вальхензе
Озеро Вальхензе
Sternschnuppe

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  • Дюммер-Зе

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  • Гросер-Штехлинзе

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  • Шальзе

    Лучшие немецкие озера

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    (Schaalsee, Шлезвиг-Гольштейн) ••• Одно из самых глубоких озер Германии (71,5 метра) находится в треугольнике между крупными немецкими городами - Гамбургом, Любеком и Шверином на территории биосферного заповедника.

  • Штайнхудер Мер

    Лучшие немецкие озера

    Штайнхудер Мер

    (Steinhuder Meer, Нижняя Саксония) ••• В немецком названии этого самого большого озера на северо-западе Германии используется слово "море". Основную часть отдыхающих здесь составляют жители Ганновера. На озере даже есть искусственный остров с пляжем.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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Аудио- и видеофайлы по теме

Горное озеро Айбзе - #DailyDrone  

Линдау - #DailyDrone  

Мюриц - #DailyDrone  

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