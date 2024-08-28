В Воронежской области эвакуированы два населенных пункта

Эвакуация произведена после удара беспилотников по складу боеприпасов. Сообщается также, что в Ростовской области атакована еще одна нефтебаза.

В Воронежской области принято решение об эвакуации жителей двух населенных пунктов после ночной атаки беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев. "Для них был развернут ПВР в районном центре, задействованы автобусы", - написал чиновник в своем Telegram-канале утром в среду, 28 августа.

По словам Гусева, дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Россошанском районе был обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Падение фрагментов беспилотника вызвало возгорание вблизи взрывоопасных объектов. Детонации не было, но оперативными службами было принято решение о временной эвакуации жителей двух населенных пунктов.

"Возгорание удалось ликвидировать местными силами. Обстановка стабилизировалась. Жители возвращаются в свои дома", - добавил губернатор.

Удар по складу боеприпасов

Между тем издание Astra, ссылаясь на местных жителей, сообщило, что БПЛА ударили по складу с боеприпасами в хуторе Малая Меженка.

24 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) поразили склад боеприпасов в Острогожском районе Воронежской области. Тогда пострадали два человека - одна женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, другая получила ссадины. После обстрела власти провели эвакуацию жителей двух населенных пунктов.

Удар по нефтебазе в Ростовской области

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что удару беспилотников подверглась еще одна нефтебаза в Ростовской области, в результате чего на объекте возник пожар. Канал публикует видеозапись, на которой запечатлен охваченный огнем объект и огромный столб черного дыма.

Губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил, что около трех часов ночи были сбиты четыре беспилотника. По его словам, в результате атаки начался пожар на топливном складе в Каменском районе. Пострадавших нет, заявил Голубев.

18 августа украинские беспилотники атаковали нефтебазу в городе Пролетарск Ростовской области, в результате чего на объекте возник крупный пожар, который полыхает до сих пор. Площадь возгорания, охватившего десятки цистерн с топливом, достигла 10 тыс. кв. м, к тушению привлечено более 500 пожарных и четыре самолета Ил-76. 19 августа в городе был введен режим чрезвычайной ситуации. В ходе борьбы с огнем пострадали не менее 49 сотрудников МЧС. 23 августа стало известно, что нефтебазу вновь атаковали дроны.

В аэропортах Казани и Нижнекамска отменяют авиарейсы

В ряде российских аэропортов начали отменять авиарейсы. Представитель Росавиации 28 августа проинформировал о введении временных ограничений в аэропортах Казани и Нижнекамска "для обеспечения безопасности полетов". Оба аэропорта перестали принимать и отправлять рейсы. Самолеты, летевшие в Казань, были перенаправлены на запасной аэродром в Самару, а летевшие в Нижнекамск - в аэропорты Ижевска, Уфы и Самары



Российские Telegram-каналы пишут, что причиной приостановки работы аэропортов стала угроза атаки беспилотников.