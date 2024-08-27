  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

В Пролетарске, где горит нефтебаза, отменен День города

Сергей Ромашенко
27 августа 2024 г.

Пожар на нефтебазе в Ростовской области не могут потушить уже больше недели. Возгорание произошло в результате атаки украинского беспилотника.

https://p.dw.com/p/4jxkQ
Пожар на нефтебазе в Пролетарске
Пожар на нефтебазе в ПролетарскеФото: Planet Labs PBC/AP/dpa/picture alliance

Власти Пролетарска Ростовской области, где уже десятый день горит нефтебаза после атаки украинского беспилотника, отменили празднование Дня города и столетия Пролетарского района, сообщило во вторник, 27 августа, издание "7х7" со ссылкой на мэрию города.

Чиновники призвали население в случае ухудшения обстановки оставаться в закрытых помещениях и закрыть форточки влажной тканью. Местные жители жалуются на стелящийся по земле дым, из-за которого трудно дышать. В то же время в Роспотребнадзоре по Ростовской области заявляют, что показатели вредных веществ в воздухе не превышают нормы.

Власти не планируют эвакуацию жителей Пролетарска, но многие самостоятельно уехали из города, сообщал ростовский ресурс 1Rnd. Чиновники и МЧС почти не дают комментариев. Губернатор региона Василий Голубев за все время пожара не приехал в Пролетарск.

Пожар на нефтебазе в Пролетарске

Склад топлива в Пролетарске, принадлежащий Росреестру, загорелся в результате атаки беспилотников 18 августа. Тогда произошло возгорание около 20 цистерн с дизельным топливом объемом 5000 кубометров каждая. С тех пор пожарным не удается потушить огонь.

К ликвидации пожара привлечены авиация МЧС, специальные поезда и более 500 спасателей, в том числе из соседних регионов. Сообщается о 49 пострадавших пожарных. С 19 августа в Пролетарске действует режим чрезвычайной ситуации. На минувшей неделе нефтебазу вновь атаковал беспилотник. Предположительно, целью атаки были цистерны с керосином, до которых огонь пока не дошел.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Башня, поврежденная дроном в квартале "Москва-Сити", 1 августа 2023 года

Куда прилетали неизвестные дроны в Москве и области

Куда прилетали неизвестные дроны в Москве и области

С мая Москву и область атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Власти РФ винят Киев, Украина отмалчивается. Где происходили атаки весной и летом 2023 года и каков ущерб от них - в галерее DW.
Конфликты28 августа 2023 г.13 фото
external

Удары ВСУ по мостам в Курской области: тысячи солдат РФ могут попасть в плен. DW Новости (22.08.24)

Удары ВСУ по мостам в Курской области: тысячи солдат РФ могут попасть в плен. DW Новости (22.08.24)

ВСУ наносят все более ощутимые удары по России, круша нефтебазы и аэродромы. Продолжается и вторжение украинских войск в Курскую область, где наибольшее внимание сейчас приковано к переправам через реку Сейм. Три основных моста были взорваны, уничтожаются и оперативно создаваемые понтонные переправы. Контингент российских войск вблизи границы с Украиной, таким образом, отрезан от снабжения.
Политика22 августа 2024 г.29:55 мин.