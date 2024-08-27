В Пролетарске, где горит нефтебаза, отменен День города

Пожар на нефтебазе в Ростовской области не могут потушить уже больше недели. Возгорание произошло в результате атаки украинского беспилотника.

Власти Пролетарска Ростовской области, где уже десятый день горит нефтебаза после атаки украинского беспилотника, отменили празднование Дня города и столетия Пролетарского района, сообщило во вторник, 27 августа, издание "7х7" со ссылкой на мэрию города.

Чиновники призвали население в случае ухудшения обстановки оставаться в закрытых помещениях и закрыть форточки влажной тканью. Местные жители жалуются на стелящийся по земле дым, из-за которого трудно дышать. В то же время в Роспотребнадзоре по Ростовской области заявляют, что показатели вредных веществ в воздухе не превышают нормы.

Власти не планируют эвакуацию жителей Пролетарска, но многие самостоятельно уехали из города, сообщал ростовский ресурс 1Rnd. Чиновники и МЧС почти не дают комментариев. Губернатор региона Василий Голубев за все время пожара не приехал в Пролетарск.

Пожар на нефтебазе в Пролетарске

Склад топлива в Пролетарске, принадлежащий Росреестру, загорелся в результате атаки беспилотников 18 августа. Тогда произошло возгорание около 20 цистерн с дизельным топливом объемом 5000 кубометров каждая. С тех пор пожарным не удается потушить огонь.

К ликвидации пожара привлечены авиация МЧС, специальные поезда и более 500 спасателей, в том числе из соседних регионов. Сообщается о 49 пострадавших пожарных. С 19 августа в Пролетарске действует режим чрезвычайной ситуации. На минувшей неделе нефтебазу вновь атаковал беспилотник. Предположительно, целью атаки были цистерны с керосином, до которых огонь пока не дошел.