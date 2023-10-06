В Венесуэле выдали ордер на арест лидера оппозиции Гуайдо

Генеральная прокуратура Венесуэлы выдала ордер на арест лидера оппозиции Хуана Гуайдо, которого власти обвиняют в захвате власти, госизмене, отмывании денег и создании преступной организации. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление главного прокурора Тарека Уильяма Сааба.

Для выдачи ордера были назначены три прокурора. Кроме того, они также должны отправить красное уведомление в Интерпол - так называется международно признанный запрос на арест человека.

Гуайдо назвал выдвинутые обвинения "ложью диктатуры" и попыткой режима Венесуэлы "морально и физически" надавить на оппозицию страны.

Попытка прихода к власти Гуайдо

В 2018 году оппозиционные политики Венесуэлы бойкотировали президентские выборы, по итогам которых главой государства себя объявилНиколас Мадуро. О манипуляциях на выборах в Венесуэле тогда заявили также десятки стран мира, в том числе США. Администрация Дональда Трампа сообщила, что США в полной мере используют экономические и дипломатические механизмы, чтобы установить в Венесуэле демократию.

В январе 2019 года Хуан Гуайдо, занимавший тогда пост председателя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы, объявил себя временным президентом страны, принеся присягу. Его поддержали десятки тысяч демонстрантов, вышедших на улицы страны с требованием отставки Мадуро. Германия, США и еще более 50 стран признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Россия признала легитимным президентом Мадуро.

В конце 2022 года депутаты оппозиционной ассамблеи Венесуэлы проголосовали за ликвидацию "временного правительства" Гуайдо, объяснив, что структура ослабла и не выполняла свои задачи. В апреле 2023 года Гуайдо сообщил, что улетел в США через Колумбию из-за угрозы преследований со стороны правительства Мадуро.

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