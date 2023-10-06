  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Нагорный Карабах
Ситуация в Беларуси
ПолитикаВенесуэла

В Венесуэле выдали ордер на арест лидера оппозиции Гуайдо

Даниил Сотников
6 октября 2023 г.

Лидер оппозиции Венесуэлы назвал обвинения "ложью диктатуры" и попыткой режима "морально и физически" надавить на оппозицию страны.

https://p.dw.com/p/4XBOf
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо выступает в Каракасе (январь 2023 года)
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан ГуайдоФото: Gaby Oraa/REUTERS

Генеральная прокуратура Венесуэлы выдала ордер на арест лидера оппозиции Хуана Гуайдо, которого власти обвиняют в захвате власти, госизмене, отмывании денег и создании преступной организации. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление главного прокурора Тарека Уильяма Сааба.

Для выдачи ордера были назначены три прокурора. Кроме того, они также должны отправить красное уведомление в Интерпол - так называется международно признанный запрос на арест человека.

Гуайдо назвал выдвинутые обвинения "ложью диктатуры" и попыткой режима Венесуэлы "морально и физически" надавить на оппозицию страны.

Попытка прихода к власти Гуайдо

В 2018 году оппозиционные политики Венесуэлы бойкотировали президентские выборы, по итогам которых главой государства себя объявилНиколас Мадуро. О манипуляциях на выборах в Венесуэле тогда заявили также десятки стран мира, в том числе США. Администрация Дональда Трампа сообщила, что США в полной мере используют экономические и дипломатические механизмы, чтобы установить в Венесуэле демократию.

В январе 2019 года Хуан Гуайдо, занимавший тогда пост председателя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы, объявил себя временным президентом страны, принеся присягу. Его поддержали десятки тысяч демонстрантов, вышедших на улицы страны с требованием отставки Мадуро. Германия, США и еще более 50 стран признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Россия признала легитимным президентом Мадуро.

В конце 2022 года депутаты оппозиционной ассамблеи Венесуэлы проголосовали за ликвидацию "временного правительства" Гуайдо, объяснив, что структура ослабла и не выполняла свои задачи. В апреле 2023 года Гуайдо сообщил, что улетел в США через Колумбию из-за угрозы преследований со стороны правительства Мадуро.

Смотрите также:

Сто дней двоевластия в Венесуэле

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

О Мадуро, Гуайдо, страхе, нищете и выборах: посол Венесуэлы в ЕС в Conflict Zone (13.02.2019)

О Мадуро, Гуайдо, страхе, нищете и выборах: посол Венесуэлы в ЕС в Conflict Zone (13.02.2019)

Клаудиа Салерно Кальдера представляет в Брюсселе интересы Николаса Мадуро и считает его легитимным президентом Венесуэлы. Посол в ЕС критикует поддержку Хуана Гуайдо со стороны США и ряда стран Евросоюза, включая ФРГ.
Политика13 февраля 2019 г.26:06 мин.
external

Операция "Свобода" в Венесуэле: начало конца режима Николаса Мадуро? DW Новости (01.05.2019)

Операция "Свобода" в Венесуэле: начало конца режима Николаса Мадуро? DW Новости (01.05.2019)

На улицах венесуэльской столицы Каракаса продолжаются столкновения между сторонниками временного президента страны Хуана Гуайдо и силами национальной гвардии, занявшими сторону главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Ситуация в стране остается напряженной. О событиях последних ста дней в Венесуэле и о развитии событий в этой стране - в сегодняшнем выпуске DW Новости.
1 мая 2019 г.14:44 мин.
Лидер оппозиции Венесуэлы на протестах 2019 года Хуан Гуайдо

Парламент Венесуэлы сместил Гуайдо с поста временного президента

Парламент Венесуэлы сместил Гуайдо с поста временного президента

За роспуск правительства Хуано Гуайдо и снятие его с поста временного президента страны проголосовали 72 депутата парламента Венесуэлы, 29 выступили против, 8 воздержались.
Политика31 декабря 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Spain Europe Summit

Европа собралась в Гранаде: солидарность и ПВО для Украины

Политика5 октября 2023 г.
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW о борьбе с нелегальной миграцией: флаг ЕС, на котором между звездами изображены шлагбаумы и дорожные знаки "STOP" и "Въезд запрещен"

Нелегальная миграция: что делают страны ЕС для борьбы с ней

Нелегальная миграция: что делают страны ЕС для борьбы с ней

Политика5 октября 2023 г.
Здание Центризбиркома в Кишиневе

Как Молдова избавляется от влияния пророссийского олигарха

Как Молдова избавляется от влияния пророссийского олигарха

Политика5 октября 2023 г.
Frankreich EU-Parlament in Straßburg

Как Европарламент хочет наказать Баку за действия в Карабахе

Как Европарламент хочет наказать Баку за действия в Карабахе

Политика5 октября 2023 г.
Российский "предвыборный" плакат в Донецке, сентябрь 2023

Сколько РФ тратит на оккупированные территории (инфографика)

Сколько РФ тратит на оккупированные территории (инфографика)

Экономика и бизнес5 октября 2023 г.
Сбор зерновых под Одессой

Украина "поставила на паузу" иск в ВТО по экспорту зерна

Украина "поставила на паузу" иск в ВТО по экспорту зерна

Конфликты5 октября 2023 г.
Крылатая ракета Taurus

Олаф Шольц пока не хочет передать Украине ракеты Taurus

Олаф Шольц пока не хочет передать Украине ракеты Taurus

Конфликты4 октября 2023 г.
На главную страницу