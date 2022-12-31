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Лидер оппозиции Венесуэлы на протестах 2019 года Хуан Гуайдо
Хуан ГуайдоФото: Carolina Cabral/Getty Images
ПолитикаВенесуэла

Гуайдо смещен с поста временного президента Венесуэлы

Александра Иванова
38 мин. назад

За роспуск правительства Хуано Гуайдо и снятие его с поста временного президента страны проголосовали 72 депутата парламента Венесуэлы, 29 выступили против, 8 воздержались.

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Хуан Гуайдо, ставший лидером оппозиции Венесуэлы во время протестов против манипуляций на президентских выборах 2018 года, с 5 января 2023 года будет отстранен от должности временного президента страны, а его правительство - распущено. В пятницу, 30 декабря, за такое решение в ходе повторного обсуждения инициативы проголосовали 72 члена парламента Венесуэлы. 29 депутатов выступили против, еще восемь воздержались.

Изначально решение о ликвидации правительства Гуайдо было принято парламентом Венесуэлы 23 декабря.

Протесты после президентских выборов в Венесуэле 2018 года

Оппозиционные политики Венесуэлы бойкотировали президентские выборы 2018 года, по итогам которых главой государства объявил себя Николас Мадуро. 23 января 2019 года Хуан Гуайдо, являвшийся тогда председателем Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы, объявил себя временным президентом страны, принеся присягу.

Его поддержали десятки тысяч демонстрантов, вышедших на улицы страны с требованием отставки Мадуро. Германия, США и еще более 50 стран признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

О манипуляциях на выборах в Венесуэле тогда заявили также десятки стран мира, в том числе США. Администрация Дональда Трампа сообщила, что США в полной мере используют экономические и дипломатические механизмы, чтобы установить в Венесуэле демократию. Тем не менее Мадуро, опиравшемуся на поддержку военных, удалось сохранить власть в стране.

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