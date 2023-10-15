В Венеции автобус вылетел с дороги: пострадали 15 человек

Водитель автобуса заявил, что не справился с управлением. В начале октября автобус этой же компании попал в крупное ДТП.

Как минимум 15 человек пострадали в результате ДТП в Венеции, где в субботу, 14 октября, электробус выехал за пределы проезжей части и врезался в ограждение у жилого дома.

По данным полиции, водитель не справился с управлением транспортом во время поворота. СМИ пишут, что мужчина объяснил это проблемами со здоровьем. Он, как и большинство пассажиров автобуса, получил легкие травмы. Инцидент произошел в Местре - материковом квартале Венеции.

Владельца автобусов проверяют на фоне второго ДТП за месяц

4 октября в автобус с туристами рухнул с эстакады у железнодорожных путей в этом же районе и загорелся. В результате погиб 21 человек, в том числе трое граждан Германии и девять украинцев.

В обоих случаях транспортные средства, попавшие в ДТП, принадлежали одной и той же компании La Linea. Прокуратура города проводит проверку в отношении ее директора, сообщает dpa. Также следствие ведется в отношении двух чиновников, связанных с транспортной инфраструктурой города, поскольку на аварийном участке моста, с которого ранее рухнул автобус, не было должного ограждения.

При этом причины ДТП, произошедшего в начале октября, не установлены - одной из версий было внезапное возгорание в автобусе, но ее опровергли свидетели. Согласно другой версии, 40-летний водитель попавшего ранее в ДТП автобуса мог потерять сознание.

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