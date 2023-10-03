В ДТП с автобусом в Венеции погибли более 20 человек

В венецианском районе Местре автобус с туристами рухнул с эстакады у железнодорожных путей и загорелся. Среди погибших в дорожно-транспортном происшествии - три ребенка.

В Венеции, у железнодорожных путей, соединяющих районы Местре и Маргера, автобус с туристами упал с эстакады и загорелся. Как сообщает вечером во вторник, 3 октября, итальянская газета Corriere della Sera , в этом дорожно-транспортном происшествии погиб как минимум 21 человек, в том числе трое детей. Еще 18 были ранены, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии. По данным издания, кроме прочих пассажиров, в автобусе ехала группа украинцев, а также несколько граждан Германии.

Кадры с места события, на которых изображен лежащий на боку автобус с поднимающимися от него клубами черного дыма, мэр Венеции Луиджи Бруньяро, лично побывавший на месте трагедии, назвал "апокалиптической сценой". В память о жертвах ДТП в Венеции был объявлен траур.

Соболезнования семьям жертв от властей Италии

Сообщается, что транспортное средство съехало с проезжей части на эстакаду, пробило ограждение и, пролетев около 30 метров, упало рядом с железнодорожными путями. Причины, по которым автобус, работавший на газодизельном двигателе, воспламенился, пока не установлены. Одна из версий предполагает, что водителю стало плохо, другая - что перед роковым заносом на борту автобуса что-то загорелось. К месту трагедии были направлены десятки карет скорой помощи. Пожарной бригаде потребовалось несколько часов, чтобы извлечь тела погибших.

В связи с трагедией мэру Венеции Луиджи Бруньяро позвонили президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр страны Джорджа Мелони. "Я и все правительство выражаем глубочайшие соболезнования в связи с серьезным ДТП в Местре. Наши мысли - с жертвами, их семьями и друзьями", - заявила последняя.

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