В Великобритании пройдет первый глобальный саммит по ИИ

В Великобритании осенью 2023 года пройдет первый глобальный саммит, посвященный безопасности и регулированию технологии искусственного интеллекта (ИИ), сообщил премьер-министр страны Риши Сунак в среду, 7 июня, во время визита в США.

Главной темой саммита станет разработка и внедрение искусственного интеллекта "безопасным и ответственным образом", говорится в сообщении пресс-службы правительства. "ИИ обладает невероятным потенциалом изменить нашу жизнь к лучшему. Но мы должны убедиться, что он разработан и используется безопасным и надежным способом. Ни одна страна не может сделать это в одиночку. Это потребует глобальных усилий", - заявил Сунак.

"Искусственный интеллект обеспечивает работой 50 тысяч британцев"

Премьер подчеркнул, что Великобритания занимает третье место после США и Китая по ровню развития технологий искусственного интеллекта. "Наш сектор искусственного интеллекта уже вносит 3,7 млрд фунтов стерлингов в экономику Великобритании и обеспечивает работой 50 000 человек по всей стране", - указал Сунак.

Ожидается, что осенний саммит соберет представителей "стран-единомышленников" для закладки основ регулирования, пишет агентство AFP. В июле министр иностранных дел Великобритании намерен инициировать проведение первого в истории брифинга Совета Безопасности ООН о возможностях и рисках искусственного интеллекта для международного мира и безопасности, сообщили в правительстве.

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