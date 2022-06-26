В Варшаве прошел "Парад равенства"

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В этом году представителям российского ЛГБТИ-сообщества запретили организованное участие в шествии в Варшаве по просьбе "Киев-Прайда".
В столице Польши в субботу, 25 июня, прошло шествие "Парад равенства". Участие в мероприятии приняли десятки тысяч человек, в том числе множество беженцев из Украины, сообщает агентство AFP. Общественная организация "Киев-прайд" была вынуждена отказаться от проведения парада в украинской столице из-за российского вторжения, поэтому стала соорганизатором шествия в Варшаве. По словам директора "Киев-Прайда" Ленни Эмсона, на параде присутствовали около 300 членов украинских ЛГБТИ-организаций.
По требованию "Киев-Прайда" представители ЛГБТИ-сообщества России из ассоциации "За свободную Россию" не были допущены к нему в качестве официально участвующей организации. В то же время в параде приняли участие мэр Варшавы Рафал Тшасковский и комиссар ЕС по вопросам равенства Элена Далли.
Шествие началось с минуты молчания в память о погибших в результате нападения на гей-клуб в Осло утром 25 июня.
За несколько дней до парада российская ассоциации "За свободную Россию" сообщила, что организаторы мероприятия по требованию "Киев-Прайда" не разрешают в этом году использовать логотип организации, плакаты со словом "Россия", лозунги, отсылающие к "борьбе за свободную Россию", и флаги, в том числе бело-сине-белый флаг "российского антивоенного движения".
Ассоциация в ответ попросила разрешить ей использовать ей такой флаг и баннер с лозунгом "Русские против войны". После неудачных переговоров, по словам ассоциации, организаторы сообщили им, что они не смогут принять участие в шествии в качестве "организации, официально участвующей в параде".
"Киев-Прайд" выступает против попыток любых посторонних сил паразитировать на украинском прайд-движении, забирать голос украинского сообщества и использовать украинскую платформу ради собственных целей. Намерения демонстрировать российские флаги любой окраски, выдвигать российские политические требования, призывать к освобождению России мы считаем провокацией", - говорится в заявлении "Киев-Прайда", опубликованном 22 июня.
"Присутствие пророссийских групп считаем циничным и недопустимым шагом. Это означало бы оскорбление тысяч жертв войны и погибших от рук русских украинцев и украинок", - объяснили свою позицию представители украинского ЛГБТИ-сообщества.
В то же время на фотографиях, опубликованных с шествия, видно, что в нем приняли участие представители ЛГБТИ-коммьюнити из России, которые в том числе несли бело-сине-белые флаги.
Польша регулярно подвергается критике со стороны ЕС за ущемление прав ЛГБТИ в стране. Пять регионов страны, где поддержкой пользуется правящая национально-консервативная партия "Закон и справедливость" (PiS), в 2019 году были объявлены местными парламентами "зонами, свободными от ЛГБТИ".
Президент Польши Анджей Дуда во время предвыборной кампании 2020 года заявил, что "идеология ЛГБТИ хуже коммунизма", а вице-премьер Ярослав Качиньский называл ЛГБТИ-сообщество "угрозой традиционной семье".
Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович в 2020 году осуждала нарушение прав ЛГБТИ-сообщества в Польше. "Представители власти и люди, формирующие общественное мнение, должны прекратить создание атмосферы ненависти и нетерпимости к представителям ЛГБТИ, а вместо этого укреплять уважение к их правам", - говорила Миятович.
В 2021 года Еврокомиссия открыла в отношении Варшавы дисциплинарную процедуру из-за нарушения государством-членом основополагающих договоров ЕС, а затем приостановила финансирование проектов из фонда для покрытия последствий коронавирусного кризиса REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) в регионах, которые ввели анти-ЛГБТИ нормы.
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Белорусские власти никогда не отличались толерантностью к ЛГБТ-сообществу, а в последнее время против него началась настоящая травля в госСМИ и социальных медиа.