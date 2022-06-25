Стрельбу в Осло объявили актом исламистского терроризма

Стрельба, устроенная у ночного клуба London Pub в Осло в ночь на 25 июня, является "актом исламистского терроризма". Это следует из заявления норвежской антитеррористической спецслужбы PST, сделанного в субботу, 25 июня. Уровень террористической угрозы в стране был повышен.

У задержанного на месте происшествия подозреваемого, имя которого на данный момент не разглашается, - "длинная история, связанная с насилием и угрозами", указали представители спецслужбы. Злоумышленник находился в поле внимания PST с 2015 года из-за опасений, связанных с его радикализацией и "членством в исламисткой экстремистской сети", указал на пресс-конференции глава норвежской спецслужбы Роджер Берг.

Ранее полиция сообщила, что мужчина, задержанный после стрельбы у популярного среди ЛГБТ-сообщества ночного клуба London Pub, является гражданином Норвегии с иранскими корнями, у которого уже были проблемы с законом, хотя и не в связи с тяжелыми преступлениями.

При задержании у мужчины были изъяты пистолет и автомат.

Стрельба у ночного клуба в Осло

В результате ночной стрельбы в Осло погибли два человека. Еще около двух десятков получили ранения. Организаторы гей-парада Oslo Pride, который должен был пройти 25 июня, объявили об отмене мероприятия и призвали всех, кто собирался принять в нем участие, избегать появления на публике.

Премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре назвал произошедшее "жестоким и глубоко шокирующим нападением на невинных людей".

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